Toto Wolff elogia la victoria "a sangre fría" de George Russell en el GP de Austria
Toto Wolff elogió la victoria "a sangre fría" de George Russell en el Gran Premio de Austria.
El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, describió a George Russell como "de sangre fría" tras la contundente victoria del británico en el Gran Premio de Austria.
Russell convirtió con éxito la pole position en la victoria en la carrera en el Red Bull Ring. Marcó su primera victoria en un gran premio desde la apertura de la temporada en Australia.
Después de ganar en Australia y lograr la victoria en la carrera sprint de China, Russell había visto cómo su compañero de equipo adolescente Kimi Antonelli tomaba el liderato del campeonato tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. El joven de 19 años continuó su racha ganadora con victorias en Miami, Canadá y Mónaco.
"Desde la Q3 de ayer, hasta ahora, ejecución perfecta [de Russell]. Fue rápido, gestionó bien los neumáticos, de sangre fría, muy feliz por él", dijo Wolff a Sky Sports F1 después de la carrera.
Wolff arrojó algo de luz sobre las conversaciones entre bastidores para tranquilizar al piloto de 28 años.
"Él sabe que puede conducir rápido y a veces solo tienes que sumar dos y dos. ¡Solo conduce! ¡Nunca es bueno cuando los pilotos piensan demasiado! Dijimos que la mejor carrera es la carrera más rápida.
George Russell, Mercedes
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"No gestiones, asegúrate de no destrozar los traseros, pero estamos haciendo esto empujando los [neumáticos] delanteros y eso es lo que hizo, sin pensar demasiado en la estrategia ni en la distancia con los de atrás. Simplemente ve, ve, saca el máximo del coche, y eso es lo que hizo."
Antonelli terminó la carrera en tercer lugar después de salir desde el cuarto puesto en la parrilla.
"Estoy muy orgulloso de Kimi", añadió Wolff. "Tenía muchas ganas al principio de conseguir la victoria en el primer par de vueltas, y eso le costó, pero me gustó el entusiasmo.
"Simplemente va a por ello. Queremos que un piloto esté siempre al ataque al máximo. No puedes acelerar a un burro, pero puedes calmar a un caballo de carreras."
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