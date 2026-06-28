Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Austria

Toto Wolff elogia la victoria "a sangre fría" de George Russell en el GP de Austria

Toto Wolff elogió la victoria "a sangre fría" de George Russell en el Gran Premio de Austria.

Lydia Mee
Edited:
George Russell, Mercedes

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, describió a George Russell como "de sangre fría" tras la contundente victoria del británico en el Gran Premio de Austria.

Russell convirtió con éxito la pole position en la victoria en la carrera en el Red Bull Ring. Marcó su primera victoria en un gran premio desde la apertura de la temporada en Australia.

Después de ganar en Australia y lograr la victoria en la carrera sprint de China, Russell había visto cómo su compañero de equipo adolescente Kimi Antonelli tomaba el liderato del campeonato tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. El joven de 19 años continuó su racha ganadora con victorias en Miami, Canadá y Mónaco.

"Desde la Q3 de ayer, hasta ahora, ejecución perfecta [de Russell]. Fue rápido, gestionó bien los neumáticos, de sangre fría, muy feliz por él", dijo Wolff a Sky Sports F1 después de la carrera.

Wolff arrojó algo de luz sobre las conversaciones entre bastidores para tranquilizar al piloto de 28 años.

"Él sabe que puede conducir rápido y a veces solo tienes que sumar dos y dos. ¡Solo conduce! ¡Nunca es bueno cuando los pilotos piensan demasiado! Dijimos que la mejor carrera es la carrera más rápida.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"No gestiones, asegúrate de no destrozar los traseros, pero estamos haciendo esto empujando los [neumáticos] delanteros y eso es lo que hizo, sin pensar demasiado en la estrategia ni en la distancia con los de atrás. Simplemente ve, ve, saca el máximo del coche, y eso es lo que hizo."

Antonelli terminó la carrera en tercer lugar después de salir desde el cuarto puesto en la parrilla.

"Estoy muy orgulloso de Kimi", añadió Wolff. "Tenía muchas ganas al principio de conseguir la victoria en el primer par de vueltas, y eso le costó, pero me gustó el entusiasmo.

"Simplemente va a por ello. Queremos que un piloto esté siempre al ataque al máximo. No puedes acelerar a un burro, pero puedes calmar a un caballo de carreras."

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Por qué los comisarios perdonaron a Checo Pérez por su infracción en Austria
Artículo siguiente Verstappen elogia progreso de Red Bull en Austria, lamenta los problemas a mitad de carrera

Top Comments
More from
Lydia Mee

La explicación a los problemas de Ferrari en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
La explicación a los problemas de Ferrari en Austria

Sergio Pérez rinde un emotivo homenaje a las víctimas del terremoto de Venezuela

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Sergio Pérez rinde un emotivo homenaje a las víctimas del terremoto de Venezuela

Los comentarios de Wolff sobre la alineación de pilotos de Mercedes dividen a los aficionados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Los comentarios de Wolff sobre la alineación de pilotos de Mercedes dividen a los aficionados
More from
George Russell

Toto Wolff resta mérito a Red Bull y le da todo el crédito a Verstappen en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Toto Wolff resta mérito a Red Bull y le da todo el crédito a Verstappen en Austria

Vasseur alerta por las consecuencias de la pole de Russell bajo bandera amarilla en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Vasseur alerta por las consecuencias de la pole de Russell bajo bandera amarilla en Austria

Cómo cree Hamilton que Ferrari puede vencer a Mercedes en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Cómo cree Hamilton que Ferrari puede vencer a Mercedes en Austria
More from
Mercedes

Kimi Antonelli describe su comienzo de pesadilla en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Kimi Antonelli describe su comienzo de pesadilla en Austria

Por qué Antonelli abortó por error su vuelta más rápida en la clasificación del GP de Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Por qué Antonelli abortó por error su vuelta más rápida en la clasificación del GP de Austria

Verstappen estalla por las banderas amarillas en Austria: “Es una locura”; la FIA se defiende

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Verstappen estalla por las banderas amarillas en Austria: “Es una locura”; la FIA se defiende

Últimas noticias

Así vivimos la carrera del GP de Austria de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Así vivimos la carrera del GP de Austria de F1 2026

"Ahora mismo estamos en racha": Racing Bulls suma puntos con Lawson y Lindblad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
"Ahora mismo estamos en racha": Racing Bulls suma puntos con Lawson y Lindblad

Ganadores y perdedores del abrasador Gran Premio de Austria de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Ganadores y perdedores del abrasador Gran Premio de Austria de F1

24h Spa 2026: Lionspeed-Porsche gana tras salir desde boxes

GTWE
GTWE GTWE
CrowdStrike 24 Hours of Spa
24h Spa 2026: Lionspeed-Porsche gana tras salir desde boxes