Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Toto Wolff desmiente la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo que hace falta"

El responsable de Mercedes se muestra convencido de que George Russell puede pasar página tras la inminente derrota en la lucha por el título de Fórmula 1 frente a Kimi Antonelli.

Filip Cleeren

Edited: 27 oct 2026, 12:35

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El director Mercedes F1, Toto Wolff, ha desestimado las sugerencias del exasesor de Red Bull, Helmut Marko, de que George Russell no tiene vuelta atrás tras haber perdido el título mundial frente a Kimi Antonelli.

Antonelli se coronará en el próximo Gran Premio de Ciudad de México, salvo que circunstancias excepcionales retrasen su coronación una semana.

Al situarse Mercedes a la cabeza con el nuevo reglamento de 2026, se le brindó al veterano piloto de Mercedes, Russell, una oportunidad de oro para luchar por el título mundial; sin embargo, el británico se ha visto eclipsado en gran medida por su compañero de equipo, menos experimentado, quien ganó cinco carreras consecutivas a principios de año para ponerse al frente de la clasificación.

Russell disfrutó de un breve resurgimiento tras el parón veraniego, pero debido a una combinación de problemas de manejo con los nuevos monoplazas y mala suerte con la fiabilidad, el piloto de 27 años nunca dio la impresión de poder derrotar a Antonelli y ahora corre el riesgo de perder el segundo puesto frente a Lewis Hamilton, de Ferrari.

Helmut Marko, comentarista de Sky Alemania y exasesor de Red Bull —que abandonó la escudería a finales del año pasado—, cree que Russell no tiene vuelta atrás tras esa derrota ante su compañero de equipo de 20 años.

"Russell ya no es el piloto número uno", afirmó Marko mientras Antonelli lograba su novena victoria de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, y Russell terminaba octavo.

"Antonelli le ha arrebatado ese puesto de forma bastante clara. Dudo que vuelva a tener otra oportunidad de conseguir el título mundial o que se le conceda el estatus de piloto número uno en ningún sitio".

Tras su victoria en la primera prueba de la temporada en Melbourne, George Russell ha quedado eclipsado por su compañero de equipo más joven a lo largo de 2026.

Foto: Clive Mason / Getty Images

Tras la carrera, Wolff restó importancia a los comentarios de Marko e insistió en que, partiendo de cero y con un coche más adecuado a su estilo de conducción, Russell aún puede aspirar al campeonato del mundo.

"Helmut es mi no-tan-amigo austriaco, pero respeto su opinión", dijo Wolff. "Sin embargo, creo que se equivoca con respecto a George. George tiene todo el talento. Creo que el coche no le va bien.

Mád de la F1 :

"Creo que al principio de la temporada quizá sea difícil lidiar con una situación en la que sientes que este es tu año, y luego tienes a ese niño prodigio al otro lado que empieza a ganarte terreno poco a poco.

"Y creo que, en una nueva temporada, si le proporcionamos un coche rápido, George tiene sin duda lo que hace falta para ganar un campeonato.

"Así que creo que es un poco simplista decir: 'Olvidémonos de todos esos años en los que ganó en la F2 y la F3, de sus años de novato y de los campeonatos europeos consecutivos en karting', porque todo eso sigue ahí".

Antonelli afronta la carrera de México de este fin de semana con una ventaja de 123 puntos sobre Russell y 125 puntos por disputar en las cinco carreras restantes. Si Russell consigue ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a Antonelli le bastará con quedar noveno para convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la F1. Si Hamilton se lleva la victoria, un solo punto al quedar décimo bastaría para el piloto de 20 años.

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