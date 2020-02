Wolff ya inició las negociaciones con Mercedes para su futuro

Gerhard Berger cree que Toto Wolff es un candidato calificado como el futuro jefe de la Fórmula 1, pero no cree que su compatriota austriaco sea considerado seriamente para el actual puesto de Chase Carey, en especial porque: "Hay una regla que dice que alguien que ha liderado un equipo no puede asumir tal rol por lo menos durante tres años”.

Berger, jefe del DTM en un puesto de dirección similar, señaló que aunque en ocasiones eso no está escrito, es un acuerdo de caballeros. Pero incluso aunque esto no existiera, considera que no sería sencillo para Wolff conseguirlo, en especial ante la posibilidad de veto de Ferrari, que los italianos también utilizarían en tal caso, como recientemente anunciaron de forma explícita. "Lo cual creo que es correcto, porque de lo contrario hay un claro conflicto de intereses", dijo el austriaco en una entrevista con Motorsport-Total.com, parte de Motorsport Network.

"Pero no creo que eso vaya a suceder. La discusión es en vano. No sucederá. No creo que Toto sea un problema en un papel como ese", dice Berger. "Sin mencionar, que creo que al final del día, los americanos usarán a los americanos para la alta dirección. El papel principal allí permanecerá más bien en manos americanas. Esa es mi opinión personal".

Wolff sería competente en Fórmula 1

Sin embargo, para el ex piloto de Fórmula 1, está claro que Wolff sería algo bueno en principio como sucesor de Carey en los Grandes Premios: "Desde su perfil, podría hacerlo. ¡Absolutamente! Toto tiene una mezcla entre la comprensión de las carreras y la calidad de la gestión. Tiene muchas facetas que encajan con ese perfil".

Hace menos de un año se supo que Wolff es supuestamente el candidato preferido de John Malone para el puesto de Carey como presidente de la F1 La investigación reveló más tarde que habían existido al menos contactos iniciales entre el dueño de los derechos Liberty Media y el jefe del equipo de Mercedes.

Meses después, sin embargo, quedó claro que Wolff no tiene posibilidades reales de convertirse en presidente de la Fórmula 1, aunque quisiera, porque Ferrari dejó claro que usarían su derecho de veto contra él.

Berger puede imaginar que Wolff al menos no habría rechazado una posible oferta de forma imprudente: "Creo que es una tarea atractiva, una tarea enorme. Toto es todavía joven y tiene la energía".

Por ahora, Wolff está centrado en su labor con Mercedes, con quienes está contratado como director de equipo hasta finales de 2020, donde actualmente no hay indicios de separación: "Estamos planeando nuestra estrategia a largo plazo junto con Daimler. Hemos establecido el curso para un futuro exitoso".

"Estamos en medio de las negociaciones y todavía tenemos algunos asuntos menores que resolver aquí y allá", reveló Wolff. “No quiero comentar de una fecha específica para firmar, porque si digo una fecha ahora me lo preguntarán todo el tiempo”.

El austriaco de 48 años también enfatizó: "Mi papel es diferente al de cualquier otro jefe de equipo. Soy el socio gerente del equipo y tengo una empresa conjunta con Daimler. Para ser honesto: tengo que pellizcarme todos los días porque es una gran oportunidad para estar en esta situación".

Las fotos del nuevo Mercedes de F1 en pista