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¿Tomó Haas la decisión correcta al fichar a Rafael Camara para la F1 de 2027?

Nuestros redactores debaten si Haas hizo lo correcto al sustituir a Ocon por Camara, líder en la clasificación de la F2, de cara a la temporada 2027 de Fórmula 1.

Motorsport Staff

Publicado: 15 oct 2026, 14:25

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Rafael Camara, Trident

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Se ha anunciado que Rafael Camara será piloto de Fórmula 1 en la temporada 2027 y sustituirá a Esteban Oconen Haas. De este modo, el brasileño de 21 años debutará en la F1 tras un ascenso vertiginoso en las categorías inferiores.

Camara ganó el Campeonato Europeo de Fórmula Regional de 2024 y el título de Fórmula 3 de 2025, y actualmente lidera la clasificación de Fórmula 2 con siete puntos de ventaja.

Sin embargo, sigue siendo un talento en bruto, en contraste con la experiencia y la destreza para ganar carreras de Ocon, quien ha atravesado una etapa difícil desde que se incorporó a Haas a principios de 2025.

¿Ha acertado, pues, la escudería estadounidense? Nuestros redactores dan su opinión.

Su velocidad innata hace de Camara una gran elección

Como dice el refrán, se puede convertir a un piloto rápido en fiable, pero no se puede convertir a un piloto fiable en rápido.

Camara es uno de los pilotos más rápidos de la última década en las fórmulas junior; su palmarés en la clasificación habla por sí solo. Consiguió siete poles, más que nadie, en su camino hacia el título del Campeonato Europeo de Fórmula Regional de 2024; su récord en la F3 de 2025 fue de cinco poles de nueve, algo sin precedentes en la era actual. Habría que remontarse a la hazaña idéntica de Luca Ghiotto, en la temporada de GP3 de 2015, para encontrar un rendimiento similar. Y, sin embargo, en la que quizá fue la lucha por el título más reñida de la historia en ese nivel, Ghiotto perdió por muy poco ante Ocon en la carrera por el título.

Once años después, Ocon está perdiendo su asiento en Haas a favor de Camara. ¿Son los resultados del francés esta temporada representativos de su rendimiento real? Probablemente no, ya que el infame problema de inconsistencia del VF-26 le ha estado afectando durante mucho tiempo. Pero quizá eso afectó al ambiente dentro del equipo a medida que crecía la frustración y, en ese caso, hacer un cambio tenía sentido —sobre todo con alguien como Camara disponible—.

El brasileño lo tiene todo: el respaldo de Ferrari, proveedor de Haas —al igual que su futuro compañero de equipo en Haas, Oliver Bearman—, un ritmo evidente y el potencial de conseguir títulos consecutivos en la FREC, la F3 y la F2. El piloto de Invicta lidera actualmente la clasificación de la serie de acceso a la F1, con cinco poles de 13. Nadie más ha conseguido más de dos.

Por supuesto, ha cometido errores, como el bloqueo de ruedas que le obligó a abandonar mientras luchaba por la victoria en Mónaco contra su rival por el título, Nikola Tsolov, pero Camara ha seguido sumando puntos de forma constante y logrando contundentes victorias en las carreras principales.

Haas echará de menos la experiencia de Ocon, de la « », pero Bearman puede crecer hasta asumir el papel de líder del equipo, y la decisión tiene sentido de cara al futuro.

- Ben Vinel

¿Por qué sustituir a un ganador de Gran Premio por un novato?

Ocon fue bastante franco al respecto: «No me merezco esta mierda», dijo, para ser precisos. Y, para ser igual de franco, no veo ningún motivo para llevarle la contraria.

Sí, las cifras no suelen mentir. Y Ocon, a pesar de ser el piloto con más experiencia y de tener todo el derecho a ser considerado líder del equipo, ha sumado hasta ahora menos puntos que Bearman.

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Pero, ¿se trata realmente de que él no haya rendido lo suficiente?

Ayao Komatsu ha admitido que ha habido problemas con la irregularidad del coche y, si hacemos caso a Ocon, solo ha tenido un puñado de carreras en las que ha podido darlo todo. Y las últimas carreras sugieren sin duda que, aunque no sea mejor que Bearman, al menos está a su altura.

A lo largo de su historia, Haas se ha beneficiado enormemente de contar con pilotos con una gran experiencia. Pilotos como Romain Grosjean y Kevin Magnussen ayudaron a convertirlo en un equipo creíble, aunque también ha fracasado estrepitosamente con pilotos novatos en el pasado. La decisión de apostar por Mick Schumacher y Nikita Mazepin en su momento fue una cuestión de supervivencia, dado el respaldo financiero que ambos aportaban. Pero, ¿realmente necesita Haas apostar ahora por un piloto novato? No hay motivos para creerlo.

Así pues, parece que el brasileño ha sido elegido por Haas por motivos deportivos, pero no veo cómo puede ser mejor ahora mismo que un piloto con victorias demostradas. A menos que simplemente haya demasiada presión por parte de Ferrari para fichar a otro piloto de su Academia, no veo c Camara pueda sumar más puntos para el equipo de inmediato que Ocon, con toda su experiencia.

Ocon sigue siendo rápido y fiable cuando el coche funciona como debe. Entonces, ¿por qué hacer el cambio? Sobre todo si es por otro piloto al que Ferrari puede llevarse en cuanto lo necesite.

¿Cómo se puede construir el futuro en torno a pilotos que, en esencia, están cedidos por un equipo más grande? Pensaba que la combinación de Ocon y Bearman tenía mucho sentido en ese sentido, ya que el francés era piloto propio del equipo. Ahora Haas da más la impresión de estar convirtiéndose en un equipo filial de Ferrari que en una escudería independiente.

Todo eso, por supuesto, deja de tener importancia si Komatsu ha visto algo absolutamente especial en Camara durante estas pruebas del TPC —y, teniendo en cuenta cómo ha resultado Bearman, se podría decir que Ayao sabe lo que hace—.

Aun así, persiste la sensación de que Ocon ha sido tratado injustamente por el equipo, que prácticamente ha utilizado el bajo rendimiento de su monoplaza como excusa para deshacerse de él.

- Oleg Karpov

Esta es la oportunidad para que Haas fiche a un talento generacional en potencia

En las últimas carreras ha sido difícil no sentir simpatía por Ocon, al verle hacer declaraciones tan extravagantes en un claro intento desesperado por conservar su puesto. ¿Habría dicho esas cosas si no se hubiera visto en una situación tan difícil? No. Era claramente una táctica por su parte para recordar a la gente lo que ha hecho en el pasado, sabiendo que aún no había un veredicto definitivo.

Pero, nos guste o no, gran parte de lo que dijo era cierto. Ocon coronó una sólida carrera en las categorías inferiores al ganar la GP3 —superando a Max Verstappen en el proceso— y se mantuvo más que a la altura durante una década en la F1.

No hay que olvidar su impresionante primera temporada completa en 2017, en la que sumó puntos en todas las carreras menos dos con Force India, ni el hecho de que estuvo a punto de dar un salto que habría cambiado su carrera al fichar por Mercedes durante sus años de dominio. También está su victoria en Hungría en 2021, así como el hecho de que es uno de los dos únicos pilotos —el otro es Jenson Button — que superó a Fernando Alonso en puntos en una temporada como compañeros de equipo: 92 frente a 81 en 2022.

Es de esperar que Ocon sea recordado por los hechos mencionados anteriormente, y no por sus dos temporadas con Haas. Del mismo modo, a Daniel Ricciardo se le debería recordar sobre todo por todo lo demás, menos por su declive al final.

Sin embargo, hay otro hecho —u opinión— que no debe pasarse por alto: es hora de que Ocon se marche. Aunque los resultados han mejorado últimamente, ¿en qué medida se debe eso a que el piloto de 30 años sabe que tiene algo que demostrar y que su puesto está en juego? Haas simplemente no va a mejorar mucho con el francés al volante, pero quizá sí lo haga con un joven tan prometedor como Camara.

Oleg habla de edad y experiencia, pero el futuro campeón de 2026 —Kimi Antonelli— comenzó la temporada siendo aún un adolescente. ¿Es eso realmente tan importante en los tiempos que corren? Camara tiene además la misma edad que Bearman y su palmarés en las categorías inferiores habla por sí solo.

Si se proclama campeón de F2, se unirá a Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y su compatriota brasileño Gabriel Bortoleto como pilotos que han ganado tanto la F2 como la F3 en su año de debut. Camara se convertirá además en el único piloto en ganar esas dos categorías y la FREC en temporadas consecutivas.

Todas estas son las estadísticas de un futuro líder y, si se tiene en cuenta la velocidad de este joven de 21 años, tal y como ha señalado Ben, ya está al nivel de la F1. No hay motivos para creer que dentro de diez años no estará luchando por victorias y títulos. Puede que a Haas no se le vuelva a presentar la oportunidad de fichar a un piloto así, por lo que debe aprovecharla sin dudarlo, y hay que reconocerle el mérito por hacerlo.

- Ed Hardy

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