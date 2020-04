Todt: Motorsport requerirá un nuevo enfoque tras la pandemia

Hablando por primera vez públicamente sobre la crisis en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Todt dijo que los costos de la F1 eran "aún locos", y que deberían reducirse aún más para garantizar la supervivencia de los equipos, pero también del deporte.

También tiene claro que el automovilismo, y en particular la Fórmula 1, deberá ser recalibrado en lo que él describe como un "Nuevo Acuerdo".

"No creo que la prioridad número uno ahora para un fabricante sea asegurar la continuidad dentro del deporte motor. Espero que todos se queden, pero por eso debemos escuchar a todos”.

“Incluso con los grandes nunca debes dar nada por sentado, así que debemos considerar todo, ser humildes. Nos encanta (el deporte motor), pero no es esencial para la sociedad. Por lo tanto, debemos asegurarnos de tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas”.

"Esto tomará algo de tiempo, volverá y realmente espero que vuelva mejor".

El presidente de la FIA dijo que el organismo rector necesitaba asumir la responsabilidad de motivar a los equipos a comprometerse a quedarse, e insistió en que no había complacencia del cuerpo directivo sobre lo difícil que era la situación.

"Estoy seguro de que muchos equipos, proveedores, fabricantes, pueden tener que revisar sus programas, y pueden verse obligados a detenerse”.

"No quiero tener demasiada confianza, pero espero que algunos dueños de equipos o patrocinadores mantengan la motivación. Es por eso que debemos asegurarnos de no desalentarlos, porque ellos pueden decir: ‘OK, después de todo eso, ¿cuál es el propósito? ¿Aún me gusta? ¿Aún lo necesito? Por lo tanto, debemos alentarlos a asegurarse de que todavía les guste y que aún lo necesiten. En eso nosotros tenemos una responsabilidad”.

La pregunta clave que enfrentan todos en el deporte es cuándo podrían reiniciarse las actividades. Esta semana, la F1 pospuso su novena carrera, el Gran Premio de Canadá, unos 65 días antes del evento.

Sin embargo, Todt comparte el optimismo del CEO de F1, Chase Carey, de que un calendario significativo aún será posible una vez que se levanten los bloqueos.

"Una vez que conozcamos que podemos comenzar, creo que realmente podríamos ver dos o tres grandes premios por mes", dijo.

"Si comenzamos en julio / agosto y llegamos a diciembre, tenemos seis meses, de cinco a seis meses, multiplicados por tres".

Indicó que todas las opciones posibles están sobre la mesa para su consideración para reprogramar un nuevo calendario F1 una vez que el camino permita reiniciar. Esto incluye un calendario completamente nuevo de fechas y lugares y carreras a puerta cerrada, al menos inicialmente, pero minimizó la posibilidad de que la temporada se extienda más allá de 2020.

"Es algo que se ha discutido y está en manos de los titulares de derechos comerciales, que podrían tener algunos contratos comerciales", agregó.

"Quiero decir que para nosotros, como órgano rector, es solo la decisión de decir sí o decir no, pero no parece probable".

Además, explicó que antes de otra reunión que tendrá con los jefes de equipo de la Fórmula 1 el viernes para discutir la reducción del límite presupuestario, con lo que buscan ayudar a garantizar la supervivencia de los equipos, el presidente de la FIA dijo que la crisis por el coronavirus ofreció una oportunidad para mejorar el futuro.

Es por eso que percibió la posibilidad de que la F1 se aleje de los presupuestos ultra altos que se habían convertido en la norma, y ​​se mueva hacia niveles más sostenibles.

"En cada desastre, en cada crisis, tienes mucho mal, pero tienes algo bueno", dijo.

“Entonces, entre los buenos es que tenemos la oportunidad de mejorar las cosas para el futuro. Y principalmente en la Fórmula 1, alcanzamos algunas alturas [en costos], que para mí no son razonables y que debemos abordar”.

Todt también abordó la controversia sobre el acuerdo privado de la FIA / Ferrari a principios de este año sobre la legalidad de su unidad de potencia 2019, que había molestado a algunos equipos.

Explicó que le encantaría publicar una explicación completa del caso, pero dice que no puede hacerlo sin el acuerdo de Ferrari.

"Si me preguntas, me encantaría poder dar todos los detalles de la situación, pero ellos [Ferrari] se opusieron", dijo.

"Ellos han sido sancionados pero no podemos dar detalles de la sanción".

"Y claramente no podríamos haber dicho nada. Pero sentimos que habría estado mal no decir que el caso de Ferrari había sido discutido y que se había sancionado”.