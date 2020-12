Todt: con el Halo en el pasado no habríamos perdido algunos pilotos

Romain Grosjean escapó con quemaduras leves de su accidente en el Gran Premio de Bahréin después de que su coche se incrustara en un guardarriel en la primera vuelta de la carrera.

Mientras el piloto de Haas se sometía a la evaluación de los médicos en el circuito, Jean Todt lo visitó para ponerse al día sobre su estado y consideró que era vital que la esposa de Grosjean, que estaba en casa, supiera que su marido estaba a salvo.

"Fui a verle inmediatamente cuando estaba en el centro médico del circuito", dijo Todt en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Lo único que quería era que hablara con su esposa, para que ella pudiera oír su voz, lo cual era importante".

Grosjean fue un conocido crítico del Halo cuando se introdujo en la Fórmula 1 ya que sentía que el dispositivo de seguridad no encajaba con el ADN del deporte.

Luego de que el Halo jugó un papel clave para salvar la vida de Grosjean en Bahréin, Todt dijo que la primera conversación que tuvo con el francés durante su primera visita el domingo se relacionó con el funcionamiento del dispositivo.

"Cuando fui por segunda vez a visitarlo al hospital le pregunté: ‘entonces, ¿te gusta el Halo?”, explicó el presidente de la FIA.

“Él no fue el único en comentar ayer lo importante que era y que había estado en contra con anterioridad”.

"Pero no es un problema. No me interesa tener razón. Me interesa participar y tomar las decisiones correctas."

Todt tuvo que mantenerse firme contra la resistencia de muchos sectores ante la introducción del Halo en 2018.

Sin embargo, ya se sabe que ha ayudado a salvar a los pilotos de graves lesiones o de incluso la muerte. El ejemplo previo al accidente de Grosjean fue cuando el Halo evitó que Charles Leclerc evitó ser golpeado en la cabeza por el McLaren de Fernando Alonso en el GP de Bélgica de 2018.

Todt dijo que siempre creyó que tenía que seguir adelante con el Halo, incluso cuando mucha gente lo criticaba.

“A veces es importante defender tu opinión si estás convencido, incluso si hay resistencia", dijo.

“Se pueden ver las declaraciones de hace tres años cuando se decidió introducir el Halo. Aunque hubo muchos comentarios negativos que venían de los equipos, los pilotos y los medios de comunicación, claramente era algo que sabíamos que sería una mejora; así que es un camino a seguir”.

"Puedes entender la reacción exagerada después de un accidente así, pero no es la primera vez. Hay que ver a Charles Leclerc cuando tuvo su accidente y dijimos que sin el Halo las cosas pudieron haber sido diferentes. Y si pensamos cómo pudo ayudar en el pasado, no habríamos perdido algunos pilotos si el Halo hubiera estado presente”.

"En tiempos difíciles se pueden ver las reacciones de la gente, pero no cambias tu opinión solo porque la gente hable de eso, lo haces porque sientes que es bueno para el deporte que estás defendiendo”.