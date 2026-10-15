Crónica de test

Fórmula 1

Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027

Después de trabajar en la primera jornada con los neumáticos intermedios, hoy el tercer piloto del equipo de Brackley probó varias soluciones de seco precisamente para identificar el punto de crossover. Tras un breve retraso debido a la niebla, la sesión continuó de la mejor manera posible.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 15 oct 2026, 18:40

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Foto de: Pirelli

La segunda jornada de pruebas organizada por Pirelli en el circuito de Magny-Cours concluyó de nuevo con Frederik Vesti al volante. El tercer piloto de Mercedes completó hoy 138 vueltas para un total de 609 kilómetros.

Vesti probó diferentes soluciones de neumáticos de seco, con compuestos de distinta dureza, que permitieron, entre las diversas evaluaciones realizadas, identificar el punto de crossover con los neumáticos de lluvia probados en cambio durante la jornada de ayer.

Aparte de un ligero retraso inicial debido a bancos de niebla que limitaban la visibilidad en pista, el programa de trabajo se desarrolló con normalidad, con temperaturas más elevadas que las registradas ayer. La máxima del asfalto alcanzó de hecho los 31 °C, mientras que la del aire se situó en 24 °C. El mejor tiempo registrado por Vesti fue de 1'15"766.

Los dos días de Magny-Cours forman parte de un intenso programa de pruebas de desarrollo organizado por Pirelli a lo largo de la temporada, que contó en total con 20 jornadas de pruebas en pista en nueve autódromos diferentes, en algunos casos tras los fines de semana de carrera y en otros como citas dedicadas.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Redacción Motorsport.com





Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 22 h



Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027





Honda decide cambiar el motor de Alonso para la carrera de Singapur tras el difícil sábado



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



Honda decide cambiar el motor de Alonso para la carrera de Singapur tras el difícil sábado





Joshua Dürksen correrá para Hitech en la Fórmula 2 en 2027



FIA F2



FIA F2



Bakú



13 d



Joshua Dürksen correrá para Hitech en la Fórmula 2 en 2027

More from

Frederik Vesti





La estrategia de "Cadillac" permite a General Motors alzarse con dos títulos de constructores de la IMSA



IMSA



IMSA



Petit Le Mans



8 d



La estrategia de "Cadillac" permite a General Motors alzarse con dos títulos de constructores de la IMSA





El gran impulso de Mercedes en el simulador antes del GP de Miami



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Miami



5 mo



El gran impulso de Mercedes en el simulador antes del GP de Miami





Mercedes anuncia su tercer piloto para la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 8 mo



Mercedes anuncia su tercer piloto para la F1 2026

More from

Mercedes





Horner admite que la rivalidad en la F1 con Toto Wolff se convirtió en "teatro"



Fórmula 1



Fórmula 1 7 h



Horner admite que la rivalidad en la F1 con Toto Wolff se convirtió en "teatro"





Por qué la última actualización de Mercedes para la F1 2026 no es un paso atrás



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Por qué la última actualización de Mercedes para la F1 2026 no es un paso atrás





Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"

Últimas noticias





Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 min



Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027





Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia





¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?





McLaren oficializa el fichaje de Alex Lynn para el WEC 2027



WEC



WEC WEC 2 h



McLaren oficializa el fichaje de Alex Lynn para el WEC 2027

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete