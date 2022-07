Televisora belga suspende a comentarista por llamar "autista" a Stroll

Un nuevo caso de discriminación se presentó este fin de semana en la Fórmula 1 cuando el comentarista Lionel Froissart, de la radio y televisión belga, la RTBF, calificó a Lance Stroll como “el autista” durante la transmisión de la carrera del Gran Premio de Austria de 2022.

En el momento de la competencia, Froissart dijo “Stroll, el autista”. El comentario no fue del agrado de su compañero de transmisión Gaetan Vigneron quien trató de darle una oportunidad para corregir sus palabras: “lo que has dicho es demasiado fuerte, creo que estás yendo demasiado lejos”.

La oportunidad no fue aprovechada por Froissart quien sentenció: “sinceramente, es la verdad”.

La situación generó comentarios en las redes sociales y la compañía RTBF inició un proceso de investigación sobre lo sucedido por lo que, a partir de ahora, no tendrán al comentarista hasta que todo haya terminado.

“La RTBF condena enérgicamente las palabras usadas el domingo 10 de julio en antena por su asesor Lionel Froissart durante el Gran Premio de Austria", expresó la cadena en un comunicado.

"Asociar el autismo con la forma de comunicarse de un piloto fue un error y totalmente incoherente con los valores de la RTBF. Se llevará a cabo una investigación interna para escuchar a todas las personas implicadas”.

"El objetivo es comprender en detalle lo que pudo haber llevado a este incidente. A la espera de los resultados de esta investigación, RTBF dejará de trabajar con el consultor en cuestión hasta nuevo aviso”.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Durante los últimos días han surgido diversos casos de comentarios negativos como el de Juri Vips y Nelson Piquet, quienes utilizaron palabras racistas en diversos momentos llevando a la desaprobación pública.

A pesar de los esfuerzos de la Fórmula 1 por combatir el racismo, discriminación y dar espacio a las mayorías, Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, considera que aún hay que hacer más.

"Es hora de actuar. El We Race as One estaba muy bien, pero sólo eran palabras. En realidad no se hizo nada. No hubo financiación para nada, no hubo un programa que realmente creara un cambio y provocara esa conversación", dijo el siete veces campeón del mundo.