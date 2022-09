Técnica: como Monza demostró que Ferrari aún no se rinde

Ferrari ha vuelto a encontrar el enredo. Monza devolvió la moral a la escudería del Cavallino Rampante, aunque en el GP del Centenario en el Autódromo llegó la derrota por detrás de Max Verstappen, tras la brillante pole de Charles Leclerc.

Mattia Binotto dibujó un panorama preciso tras el GP de Italia, confiando en que el respiro concedido por la cancelación del GP de Rusia permita a la Scuderia analizar los datos para afrontar la última parte de la temporada con renovada ambición.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"El hecho de tener más días nos permitirá preparar mejor las próximas carreras. El resultado de Monza, más allá del resultado, nos hizo ver que después de cuatro carreras dolorosas estamos en el camino de la recuperación."

"La pole de Leclerc y el tercer registro de Sainz demuestran que en la clasificación siempre podemos luchar por la pole, mientras que en la carrera la degradación de los neumáticos sigue siendo mayor que con Red Bull. Trabajaremos en este frente para mejorar, porque la temporada no ha terminado y seguiremos luchando por la victoria."

Mattia Binotto, team principal Ferrari Photo by: FIA Pool

En Maranello quieren volver a conectar un hilo que se interrumpió en el Red Bull Ring en el GP de Austria y la cita de Singapur llegará en el momento adecuado, porque Marina Bay es la pista que mejor se adapta a las características del F1-75. Mirando, en cambio, a la conclusión del campeonato, las dos próximas carreras, Suzuka y Austin, parecen más favorables al RB18, mientras que en las tres últimas los de Maranello podrían considerarse contendientes.

Pero, ¿cuál es el origen de este nuevo entusiasmo en la gestión deportiva? De las respuestas que están surgiendo de los datos recogidos en el Stradale: los ingenieros se sienten animados por el desarrollo de la última evolución del fondo que se presentó en Paul Ricard.

Detalle del alerón trasero sin carga del Ferrari F1-75 visto en Monza Photo by: Giorgio Piola

La legítima duda que planeaba en Gestione Sportiva era que los diversos conductos Venturi bajo los vientres representaban el primer freno a un crecimiento que había sido constante durante toda la temporada. La alarma sonó después de no menos de cuatro carreras en las que Ferrari mostró una degradación anormal de los neumáticos, en comparación con lo visto previo en el campeonato y con el crecimiento de los rivales.

Red Bull ha mejorado sin duda, al igual que Mercedes, mientras que parecía que Ferrari había dado un paso atrás. La prueba comparativa realizada por Carlos Sainz en la FP1 de Monza con los dos fondos dio resultados precisos: la última versión no se equivoca y representa un paso adelante, en comparación con la antigua. Tal vez no sea un salto tan grande como se esperaba, al menos en comparación con los RB18, pero no había nada que fallar.

El Ferrari F1-75 con pintura flov-viz en el alerón y el difusor Photo by: Giorgio Piola

Y Ferrari encontró la intersección positiva de tres datos diferentes: la opinión del piloto español, el feedback cronométrico en las mismas condiciones en la pista y la confirmación de las simulaciones. Así que, una vez eliminado el reajuste del desarrollo, la atención de los ingenieros se centró en el equilibrio del F1-75.

El coche rojo corre con una ventana de neumáticos más estrecha que a principios de año y la degradación de los neumáticos, como la llaman los británicos, aumenta a medida que cambian ciertos parámetros. Entre los entrenamientos libres del viernes y la carrera se produjo un aumento de la temperatura del asfalto que hizo que los neumáticos traseros sufrieran más de lo esperado.

Los neumáticos traseros empezaron a deslizarse y quedó claro que los Maranello podrían haber sobrecargado el coche en busca de las velocidades máximas necesarias en Monza. Sólo unos pocos grados de diferencia en la pista fueron suficientes para que el coche se comportara de forma diferente, impidiendo que Charles Leclerc desafiara a Max Verstappen en igualdad de condiciones. Y el ritmo de Carlos Sainz con el último juego de F1-75 blandos ya vacíos de gasolina también fue inferior a las simulaciones, una señal de que todavía hay que trabajar para encontrar el camino de vuelta al éxito.

Ferrari F1-75, detalle del motor 066/7 Photo by: Giorgio Piola

Lo que hemos visto en el "templo de la velocidad" es un Ferrari que no quiere renunciar a enfrentarse a Red Bull: el campeonato del mundo está perdido, pero el deseo de interrumpir la racha ganadora del campeón neerlandés es concreto. Y Singapur representa inmediatamente una gran oportunidad: la pista de la ciudad se adapta a las habilidades de tracción y aceleración de los Red Bull.

La Scuderia aún tiene evoluciones guardadas para intentar recortar la distancia con los de Milton Keynes: el miedo a que se haya perdido el hilo del desarrollo podría haber bloqueado las actualizaciones, mientras que el visto bueno que se dio en el GP de Italia deja la esperanza de que la dictadura de Verstappen pueda ser interrumpida por un Ferrari con muchas ganas de dar un golpe...