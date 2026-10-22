Fórmula 1 GP de Estados Unidos
TAG Heuer presenta una edición especial del reloj Red Bull F1 para celebrar el décimo aniversario
TAG Heuer ha presentado una edición especial del reloj Formula 1 Solargraph para celebrar sus 10 años de colaboración con Red Bull Racing
Lydia Mee
Publicado: 22 oct 2026, 4:17
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Peter Fox
TAG Heuer ha lanzado una edición especial de su reloj Formula 1 Solargraph para celebrar sus 10 años como patrocinador del equipo Red Bull de Fórmula 1.
El Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull cuesta 1.900 £ (aproximadamente 2.250 $). Los compradores residentes en Estados Unidos tuvieron acceso anticipado a la venta online el 20 de octubre, antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en Austin, Texas.
El reloj toma sus colores de la decoración del equipo de Milton Keynes. Cuenta con una esfera azul oscuro con acabado rayos de sol, agujas blancas para las horas y los minutos y un segundero amarillo, todo ello enmarcado en un bisel bidireccional azul fabricado con el material TH-Polylight de TAG Heuer.
"Hace diez años, TAG Heuer y Oracle Red Bull Racing se unieron en torno a una sencilla convicción: cada fracción de segundo cuenta. Desde entonces, hemos compartido podios, títulos y el mismo implacable afán de victoria", afirmó Béatrice Goasglas, directora ejecutiva de TAG Heuer.
"Esta edición especial celebra ese recorrido sin dejar de mirar firmemente hacia el futuro. Con su caja de 38 mm y su movimiento Solargraph, lleva la energía de la parrilla a una nueva generación de entusiastas de los relojes, para quienes las carreras son tanto una cultura como un deporte. Es todo lo que representa el lema “Designed to Win”".
TAG Heuer colabora con el equipo Red Bull de Fórmula 1 como cronometrador oficial, proveedor oficial de relojes y socio de rendimiento del equipo desde 2016.
Red Bull llega al Gran Premio de Estados Unidos en cuarta posición en la clasificación de constructores, con 332 puntos, a 246 puntos del líder del campeonato, Mercedes. Además, cuenta con el impulso de dos victorias consecutivas de Max Verstappen en el Gran Premio de Baréin, en Malasia, y en el Gran Premio de Singapur .
Verstappen ocupa el cuarto puesto en la clasificación de pilotos con 221 puntos, y su compañero de equipo, Isack Hadjar, es octavo con 97 puntos.
El Gran Premio de Estados Unidos está programado para celebrarse en el Circuito de las Américas del 23 al 25 de octubre.
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