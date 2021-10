Szafnauer: La llegada de Whitmarsh no cambia mi rol en Aston Martin

Whitmarsh fue anunciado recientemente como CEO de la recién creada entidad Aston Martin Performance Technologies.

Desde que dejó McLaren F1 en 2014, Whitmarsh, de 63 años se ha dedicado principalmente a la competencia America's Cup con Ben Ainslie Racing, últimamente como presidente de BAR Technologies.

También desempeñó brevemente un papel de consultor en la FIA cuando se estaba elaborando el nuevo reglamento financiero.

Szafnauer dice que en su nuevo trabajo, Whitmarsh tiene un mandato más amplio que el equipo de las carreras, que abarca los intentos de Aston Martin Racing para explotar la tecnología de la F1 fuera del deporte, y por lo tanto sus propias responsabilidades permanecen sin cambios.

"La parte de la F1 seguirá estando bajo mi dirección y mi jurisdicción", dijo. "Así que seguiré siendo el director del equipo y el consejero delegado. Martin será el director general del grupo, y la parte de la F1 se reportará a él".

"Así que supongo que lo único que no se ha planeado es cuánto de su tiempo, porque tiene todo el grupo, dedica a cada una de esas entidades".

"Me imagino que al principio la mayor parte de su tiempo se dedicará a hacer crecer el área de Aston Martin Performance Technologies, que es donde está su experiencia más reciente, y no se centrará tanto en la F1. Pero la parte que no se ha planificado es cuánto de su tiempo se dedicará a dónde".

Martin Whitmarsh Photo by: JEP / Motorsport Images

Szafnauer afirma que Whitmarsh aporta valiosos conocimientos sobre el uso de la tecnología fuera del deporte, adquiridos al trabajar tanto en McLaren como en BAR. La nueva base del equipo en Silverstone ha sido diseñada para abarcar proyectos no relacionados con la competición.

"Estaba allí en McLaren cuando empezaron a hacerlo, así que tiene esa experiencia, y puede llevarnos a atajos para hacerlo".

"También tiene siete años de experiencia en carreras de barcos, incluyendo la puesta en marcha de una nueva empresa que está tomando las tecnologías de las carreras de barcos y trasladando esa tecnología a los buques de carga".

"Y es un negocio de tipo de tecnología aplicada, de transferencia de tecnología. Tiene una buena experiencia en eso, y nos ayudará a acortar el desarrollo de nuestro negocio de tecnología de rendimiento".