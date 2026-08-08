Szafnauer desvela cómo Toto Wolff contribuyó a crear la famosa era rosa de Force India en la F1

Otmar Szafnauer ha desvelado la fascinante historia que hay detrás de la famosa decoración rosa de la Fórmula 1, y ha contado que Best Water Technology (BWT) se puso inicialmente en contacto con Mercedes para un acuerdo de patrocinio, antes de que la junta directiva de la escudería de Brackley rechazara la propuesta.

El exjefe de equipo, que dirigió las escuderías Force India —con sede en Silverstone— y, posteriormente, Racing Point durante su vibrante etapa rosa, ha arrojado luz sobre las negociaciones en un episodio del podcast "High Performance Racing" .

Según Szafnauer, el director general de BWT, Andreas Weissenbacher, eligió en un principio la llamativa combinación de colores rosa tras asistir a una feria de tecnología del agua en Fráncfort. Al darse cuenta de que casi todas las empresas rivales de filtración de agua utilizaban el azul en su imagen de marca, Weissenbacher decidió que el rosa era una forma de destacar de verdad.

En un principio, BWT llamó a la puerta del entonces campeón del mundo, Mercedes. "La junta directiva de Mercedes dijo: “Somos las flechas plateadas, no las flechas rosas”", relató Szafnauer. "Empezaron a hablar de convertirlas en las flechas rosas y, al final, Mercedes dijo que no".

Sin embargo, en lugar de dejar que un patrocinador tan lucrativo se alejara por completo de la Fórmula 1, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, remitió a BWT a Szafnauer.

"Toto dijo: “Bueno, en lugar de que te vayas de la Fórmula 1, ¿qué tal si hablas con Otmar? Estoy seguro de que lo hará por ti”", reveló Szafnauer.

Andrew Green, director técnico de Sahara Force India F1; Nikita Mazepin, Sahara Force India F1; Esteban Ocon, Sahara Force India F1; Sergio Pérez, Sahara Force India; y Otmar Szafnauer, director de operaciones del equipo Sahara Force India de Fórmula 1 Foto: Sahara Force India F1

Szafnauer confirmó que Wolff no se llevó ninguna comisión económica por facilitar la presentación, aunque bromeó diciendo que sí le invitó a comer al jefe de Mercedes como agradecimiento.

Añadió: "Tenía que decidirme en el plazo de dos semanas tras hablar con Andreas. Aún no habíamos firmado el contrato, él no nos había pagado nada y yo tenía que decidir si pintar los monoplazas de rosa para Melbourne o no.

"Me arriesgué, aposté por él porque pensé: “Si vamos allí con coches rosas y luego no pagan, [el propietario del equipo] Vijay Mallya no va a estar muy contento”. Si nos deshacíamos de la bandera india para pintar los coches de rosa y luego no recibíamos dinero… Pero Andreas fue un , cumplió su palabra, pagó, y ahí fue donde empezaron todos los coches rosas".