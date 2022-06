Szafnauer ve bien la presencia de Netflix en reuniones de la F1

La reunión fue una de las habituales "mañanas de café" informales de los sábados organizadas por Stefano Domenicali, CEO de la F1, una costumbre iniciada por su predecesor Chase Carey.

Las cámaras de Drive to Survive siguieron a Toto Wolff en Montreal, y se les permitió filmar la reunión.

Captaron un acalorado intercambio entre Wolff, Mattia Binotto y Christian Horner sobre el tema del porpoising y el rebote, y la directiva técnica de la FIA que llegó asociada a este tema.

Hay quienes han sugerido que algunos en la reunión estuvieron jugando con las cámaras, y Horner señaló que hubo "un elemento de teatro".

Cuando se le preguntó si las cámaras marcaron la diferencia, Szafnauer dijo: "Bueno, ciertamente aumentó mi reticencia a decir algo. No sé, ¿debería estar Netflix ahí? ¿O no deberían estar ahí?"

"Quiero decir, recuerdo haber visto la película de Senna, y todos esos años atrás, tenían cámaras en ese tipo de reuniones. Entonces, ¿es bueno para los fans, nos ayuda a todos si entienden algunas de esas cosas? Tal vez".

"¿Crea un dramatismo que de otro modo no existiría? No lo sé. Es difícil decirlo, porque no es un experimento controlado. Hay que hacer la misma reunión sin ellos. Así que no lo sé".

"Pero estoy seguro de que la gente supondrá que sí influye. Y, ya sabes, tal vez la tenga. ¿Es bueno? ¿O es malo? No lo sé. Pero creo que este tipo de cosas, si los aficionados las ven y las entienden, crean un poco más de atracción por nuestro deporte. Creo que eso es bueno".

Recordando que las imágenes no se verán hasta que aparezca la quinta temporada en febrero, dijo: "Pero incluso entonces es mejor que no verlo en absoluto. Es una mirada hacia atrás, Netflix".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Szafnauer recordó que en un vuelo conoció a aficionados que se habían sentido atraídos por la F1 gracias a Drive to Survive.

"Conocí a uno de Chicago y a otro de Michigan", dijo. "Y ambos dijeron que éramos 'fans de COVID F1'. ¿Qué quieren decir con eso? Dijeron que durante el COVID sólo se veía la F1 en la televisión, y mencionaron algo más que no recuerdo y que no sonaba interesante".

"Así que dijeron que veíamos todas las carreras de F1 y a partir de entonces veíamos Netflix y ahora entendemos. Y he aquí que viajan desde Detroit y Chicago para venir aquí a sus primeras carreras. Uno de ellos también fue a Miami. Así que (Canadá fue) la segunda carrera".

"Pero si ayuda a atraer a esa gente, porque creo que tenemos un gran deporte, antes era un secreto bien guardado, y si se expone a más gente, es mejor para todos".