Sulayem estudiará los hechos de Abu Dhabi para que no se repitan

La llegada de Sulayem a la presidencia de la FIA se produce pocos días después de que la F1 se haya visto en un controvertido final de temporada en la definición del título entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA ya ha anunciado sus planes para investigar lo ocurrido en Abu Dhabi, y Sulayem ha dicho que quiere esperar a que se presenten las conclusiones completas de la investigación antes de decidir el mejor curso de acción.

El flamante presidente cree que sería totalmente erróneo por su parte dar respuestas precipitadas sin comprender plenamente las circunstancias de lo sucedido.

"Examinaremos las normas y estamos seguros de que, si se produce alguna situación como ésta en el futuro, tendremos una solución inmediata para ella", dijo durante una rueda de prensa en París. "O incluso la evitaremos".

"Hay muchas áreas que podemos mejorar. No podemos sentarnos y decir que estamos bien. No, no es suficiente en un deporte tan pesado, diría yo, y tan importante (como la F1)".

Sulayem tendrá autoridad directa sobre si la F1 mantiene o no al director de carrera, Michael Masi, cuyo futuro ha sido objeto de intensas especulaciones en los últimos días.

Preguntado sobre si tiene plena confianza en el australiano, dijo: "¿Por qué nos adelantamos? Tendremos que estudiar el asunto".

"Acabo de ser elegido, y mañana estudiaré el asunto. Tengo una reunión con el personal, y estudiaré todas las cuestiones que puedan mejorarse".

"Pero no voy a tomar decisiones precipitadas sin consultar a mi equipo".

Mohammed ben Sulayem, nuevo presidente de la FIA. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sulayem es consciente de los retos a los que se enfrenta en su cargo en un momento en el que se ha cuestionado la credibilidad del organismo rector, y se ha comprometido a renunciar a otras responsabilidades fuera de la FIA para concentrarse en su nuevo papel.

"Si me hablas de la credibilidad de la FIA, sí, nos apoyamos en buenas estructuras, y (con) buenos equipos", dijo.

"Pero siempre hay un lugar para mejorar. Sólo tenemos que mirar dónde podemos mejorar".

"Una cosa es que me voy a dedicar, y no voy a tener ningún otro trabajo que no sea el de presidente de la FIA".

"He renunciado a todas mis otras responsabilidades. No voy a hacer nada más. Y no voy a ser una carga para la FIA".

"Me concentraré con pasión, con el equipo adecuado, y tengo un buen equipo, y estamos pidiendo un equipo aún mejor. Por eso la FIA es creíble".