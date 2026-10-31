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Fórmula 1 GP de México

Stroll cambia de chasis para el sábado en México mientras Aston Martin no encuentra el problema

El equipo de Silverstone, tras romper el "toque de queda", sustituyó el chasis en el AMR26 #18 y sometió el coche a las verificaciones de la FIA. Los técnicos de Newey vieron en los datos que había un comportamiento anómalo del coche, pero no se diagnosticó la causa de los problemas. Es correcto despejar las dudas con un chasis nuevo.

Franco Nugnes

Publicado: 31 oct 2026, 16:10

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

También hay un contratiempo para Aston Martin: el equipo de Silverstone ha sometido a la FIA el chasis de repuesto que se ha montado en el AMR26 de Lance Stroll para una sesión extraordinaria de verificaciones técnicas.

El piloto canadiense espera dar un giro a su fin de semana después de que en el equipo de Silverstone se decidiera el viernes por la noche la adopción de un chasis nuevo, por lo que el equipo rompió el toque de queda, justo como Ferrari para sustituir la unidad de potencia de Lewis Hamilton, para reconfigurar el coche n.º 18.

Stroll llevaba un par de Grandes Premios quejándose del comportamiento demasiado imprevisible de su monoplaza, mientras que Fernando Alonso con el coche gemelo ha dado la sensación en el trazado dedicado a los hermanos Rodríguez de poder aspirar a las posiciones de mitad de parrilla.

Al término de la FP2, de hecho, el español era 12.º y su compañero de equipo solo 20.º, pero lo que hizo saltar la alarma en el staff de Adrian Newey fue sobre todo la desventaja de más de un segundo respecto al dos veces campeón del mundo, mientras que Stroll normalmente suele estar a tiro del español.

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Para respaldar el juicio de Lance, además, también estuvieron las palabras de Jak Crawford, el rookie que fue llamado a conducir el coche verde en la FP1 en lugar del norteamericano. Y el probador de Charlotte, de 21 años, dio las mismas indicaciones a los técnicos de Aston Martin, sosteniendo que el monoplaza tiene reacciones repentinas e imprevisibles antes de verse obligado a aparcar el coche por un problema técnico.

Es muy interesante analizar que los ingenieros de Aston Martin, a partir de los datos telemétricos, ven el comportamiento anómalo del monoplaza de Stroll, pero hasta ahora no han conseguido identificar la causa. En estas situaciones no hay otra solución que cambiar el chasis, que podría tener alguna microfisura no fácilmente visible en pista. Se trata de una elección que también sirve para devolver la confianza al piloto, lidiando con un coche que lo ha penalizado en las últimas carreras. Es la forma más sencilla de despejar posibles dudas sobre la motivación de quien conduce.

El cambio se hizo antes de la clasificación, por lo que Lance no tendrá que pagar ninguna penalización en la parrilla de salida del GP de México...

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