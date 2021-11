Stroll: 25 carreras en una temporada es ridículo

Tras un decepcionante 12º puesto en Austin y una colisión temprana con su compatriota Nicholas Latifi, Lance Stroll llegó a México con ganas de redimir un resultado que no estuvo a la altura de las expectativas.

A los pilotos de Fórmula 1 les esperan tres semanas de mucho trabajo. La carrera de Ciudad de México será la primera de tres consecutivas, con una parada en Brasil la próxima semana y en Qatar a la siguiente.

Las tres fechas continuas fueron parte del tema de la conferencia del jueves en México y Stroll no se privó de criticar la decisión tomada por los dirigentes de la Fórmula 1 de aumentar el número de carreras en el calendario.

El canadiense no se centró tanto en el desgaste de los pilotos y prefirió hablar de todo el personal que trabaja entre bastidores y que se ve obligado a estar lejos de sus seres queridos durante un periodo de tiempo considerable.

"Me encantan las carreras y siempre me entusiasma correr, no hay otra cosa que prefiera hacer. Sin embargo, entiendo la decisión de la Fórmula 1 de aumentar el número de carreras por razones financieras. Entiendo la necesidad de expandirse y correr en más parte del mundo".

"Creo, sin embargo, que hay que encontrar un equilibrio. Pienso en los mecánicos, en los ingenieros y en todo el personal que tiene familia en casa y tiene que estar en todo el mundo. Creo que la Fórmula 1 tiene que encontrar el compromiso adecuado para permitir que toda esta gente pase tiempo con sus seres queridos y tenga un poco de descanso".

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El año que viene la Fórmula 1 disputará 23 carreras, una cifra récord que también indica el camino que han tomado los nuevos propietarios. Stroll ha criticado duramente esta nueva expansión y ha subrayado, además, que los máximos responsables de la categoría deben pensar no sólo en el rendimiento económico sino, sobre todo, en el bienestar de quienes trabajan en el gran circo.

"Va en la dirección de tener 25 carreras en una temporada y es ridículo. La Fórmula 1 debería pensar en las personas que trabajan en este entorno. Viajar por el mundo es agotador. Para nosotros, los pilotos, también es más fácil porque nos dedicamos a la parte más divertida, subirnos al coche y conducir".

"Me siento tan fresco como al principio de la temporada porque me encantan las carreras, pero la Fórmula 1 tiene que pensar en todo el personal que trabaja en la pista. Hay que pensar en el panorama general".

Idéntica opinión expresó Mick Schumacher, que estuvo presente con Stroll durante la rueda de prensa.

"En 2016 tuve tres campeonatos en un año, así que creo que sé lo que significa estar ocupado, pero eso era la Fórmula 4, mientras que la F1 es una historia diferente. Este es mi primer año y no puedo exagerar, sin embargo, veo que es duro para los miembros de nuestro equipo".

"Todo el mundo ama su trabajo y estar en la pista, pero también tengo en cuenta los aspectos de los que hablaba Lance. La gente tiene que tener su vida privada y creo que eso es difícil para muchos. A veces pienso que sería mejor tener menos carreras, pero con más calidad".

"No sé cómo será el próximo año con un calendario de 23 carreras. Tendremos que experimentar con él y, si es necesario, adoptar los cambios oportunos".