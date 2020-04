La duda sobre Fangio que Moss se llevó a la tumba

La temporada de 1955 representó una gran oportunidad para Sir Stirling Moss, pues se unía al poderoso equipo Mercedes, pero más importante, estaría al lado del campeón del mundo Juan Manuel Fangio, por quien guardaba un gran respeto y admiración.

Para cuando llegaron a Aintree el sábado 16 de Julio para el Gran Premio de Gran Bretaña ese año, Fangio y Moss eran primero y segundo en el mundial tras haber conseguido dobletes en Bélgica y Holanda.

A esa prueba en pleno verano europeo, llegaban aun con la sombra de la trágica edición de las 24 Horas de Le Mans en la que habían muerto 83 espectadores y unos 180 habían resultado heridos cuando el Mercedes de Pierre Levegh voló a las tribunas principales.

Fangio y Moss compartían la conducción de uno de los Mercedes 300 SLR en Le Mans y el argentino sería testigo de excepción de toda la tragedia pues ocurrió justo delante de él.

Ambos pudieron haber peleado la victoria en aquella edición de las 24 Horas, la cual lideraban con buena ventaja entrada la noche. Sin embargo Mercedes decidió retirar todos su autos poco después como consecuencia del accidente y la victoria en Le Mans para la dupla Fangio - Moss no pudo ser.

Con todo aquello en el retrovisor llegaron al Gran Premio de casa de Moss, donde el británico arrancaría con pie derecho consiguiendo su primera pole en la Fórmula 1. La carrera se planteaba larga y tortuosa, 90 vueltas al circuito de 4,8 kilómetros para completar más de 434 kilómetros.

Stirling Moss, Mercedes Benz W196 Photo by: Motorsport Images

"El tren" como llamaban a Fangio y Moss en su lapso en Mercedes, por su forma de rodar en tandem al frente, se distanció poco a poco, incluso también de los otros Mercedes de Karl Kling y Piero Taruffi, quienes tuvieron por delante al inicio al Maserati de Jean Behra.

Fangio había liderado las dos primeras vueltas antes de ver pasar a Moss, a quien adelantó de vuelta en el giro 18. Siete vueltas después Moss recuperaría la punta y nunca más la perdería, aunque sobre el final el campeón del mundo se iría sobre él.

El argentino se abrió por su derecha como buscando adelantarle, luego por su izquierda. Parecía que le arrebataría la victoria a Moss, pero en últimas no lo haría. Los dos Mercedes W196 cruzarían la meta casi lado a lado, separados por apenas dos décimas de segundo según los resultados oficiales.

Sin embargo, Moss no estaba muy convencido de haber triunfado en franca lid y sospechaba que Fangio le había dejado ganar. Se lo preguntó después de la carrera, pero la respuesta tampoco le sacó de dudas. Hace unos años se lo preguntaron de nuevo a Moss, pero la duda se mantenía.

"Nunca he estado absolutamente seguro," dijo Moss. "En realidad no se la respuesta, (Fangio n.d.l.r) nunca me lo diría. Pero sí me dijo 'este era tu día, estabas realmente en forma hoy'. Ahora, siempre fue difícil comunicarnos porque nunca tuvimos un idioma común y no estoy seguro de si algo se perdió en la traducción. Todo lo que sé es que conseguí la vuelta rápida ese día y eso es indicativo."

"Habíamos rodado en el liderato, yo lo seguía y luego lo adelanté. ¡Fue muy fácil! Luego fui como un demonio, tan fuerte como pude. Él también iba como un demonio y al final tomé la última curva, en la última vuelta y pisé con el pie hasta el piso, me moví a la derecha y la di la señal de que pasara, sabiendo muy bien que no podría hacerlo, pues los autos eran muy parejos. Y por supuesto, ¡gané por medio coche de diferencia!"

"Después yo le pregunté '¿me dejaste pasar?¿me regalaste esta?' y 'el me dijo 'no, no, realmente estabas en forma hoy.' Honestamente no sé si lo hizo o no, pero sí, fui el más rápido en prácticas, conseguí la vuelta rápida y gané la carrera."

La primera victoria de Moss en la Fórmula 1 fue también la primera de un piloto británico en su carrera de casa, aunque en un coche alemán. De cualquier manera sería un gran momento para los miles que fueron testigos ese día en el circuito cercano a Liverpool.

Esa sería también la última vez que compartirían el podio como compañeros de equipo, pues aquel año se cancelarían cuatro carreras tras la tragedia en Le Mans y solo correrían después de Aintree hasta Septiembre en Monza, donde Fangio lograría su tercera corona mientras Moss no terminaba.

Fue sin duda una victoria con un gran significado, a pesar de la gran duda que Sir Stirling Moss se ha llevado a la tumba. Su hoja de vida solo confirma que más allá de si Fangio fue o no cómplice en Aintree, como lo fue Moss de su líder de filas otras veces, el británico es el "campeón sin corona" por excelencia.

