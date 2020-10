Stewart: Hamilton no está al nivel de Fangio o Clark

Hamilton está a punto de superar el récord de victorias de Michael Schumacher. Al británico solo le hace falta un triunfo más para empatar al alemán (90 vs 91).

También está en camino de igualar los siete títulos de Schumacher, dejando la puerta abierta para que Hamilton se convierta en el dueño de ambos récords al final de la normativa actual, que acabará a finales de 2021.

Pero a pesar de esas victorias y títulos, muchos de ellos fruto del dominio en la era de los motores V6 turbo híbridos, Stewart no considera que Hamilton merezca estar aún entre los grandes del deporte.

El tricampeón dice que Juan Manuel Fangio y Jim Clark siguen siendo los mejores de la historia de la Fórmula 1, y que los números de Hamilton se han visto favorecidos por las temporadas largas y la moda de competir en una sola categoría.

"No creo que actualmente se pueda hacer una idea de ese nivel de éxito, porque hoy hay 20-22 carreras", dijo Stewart al podcast de In the Fast Lane.

"Juan Manuel Fangio es en mi mente el mejor piloto de todos los tiempos, con Jim Clark como el segundo mejor, incluso por delante de [Ayrton] Senna. Pero esa gente sólo corría a veces seis, ocho o nueve carreras al año en la Fórmula 1. Conducían deportivos, GT, etcétera".

"Pero en el campeonato mundial actual, Lewis Hamilton, o cualquiera de los otros grandes contendientes están haciendo 22 carreras solo en F1. No compiten en turismos, ni en GT, ni en IndyCars, ni en Can-Am... La presión hoy en día es mucho más relajada. Por supuesto que van a la fábrica y hacen el simulador, pero no es lo mismo. Es un mundo diferente".

Stewart añadió que la ventaja "casi injusta" de la que ha gozado el equipo Mercedes en las últimas temporadas también juega en contra de Hamilton en las listas de "los mejores de todos los tiempos".

"Lewis conduce extremadamente bien, no se confundan. No estoy menospreciando sus habilidades de ninguna manera. Pero no es lo mismo", dijo.

"[Fangio] conducía de tal manera, que era bastante extraordinario. Elegía Ferrari, y luego pensaba 'bueno, el Maserati del año que viene podría ser bueno', así que nunca hizo más de un año de contrato".

"Y luego condujo para Mercedes-Benz y ganó dos mundiales con ellos, porque eran los mejores coches del mundo en ese momento".

"Lewis tomó una muy buena decisión cuando dejó McLaren en ese momento y se fue a Mercedes-Benz. Me quito el sombrero ante él por tomar esa decisión. Pero francamente, el coche y el motor son ahora tan superiores que es casi injusto para el resto de la parrilla".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 en la conferencia post carrera Photo by: FIA Pool

"Ahora no puedes decir eso, debes quitarte el sombrero ante Mercedes-Benz, ante Toto Wolff y ante Niki Lauda por hacer un gran equipo, por elegir a los mejores ingenieros, por conseguir el mejor presupuesto, que la mayoría de los otros equipos no podían conseguir, aparte de Red Bull".

"No merece el mismo respeto, si quieres decirlo así, el ser capaz de hacerlo en un coche que no es el mejor. Y ahí es donde a veces había una diferencia entre los muy, muy grandes pilotos y los que tenían mucho éxito".

"Es difícil decir eso sobre Lewis, en mi cabeza no es tan bueno como lo era Fangio. Y mucha gente lo verá erróneo, pero llevo viendo carreras de coches desde que era un niño pequeño. Mi hermano era piloto de carreras, iba con él a las carreras y veía a Ascari y Nuvolari y Caracciola y gente así. Vi a algunos de los mejores pilotos de carreras del mundo".

"Decir que Lewis es el más grande de todos los tiempos me resultaría difícil de justificar, por todo lo que hicieron otros pilotos."

Según Stewart, la naturaleza de la Fórmula 1 moderna, especialmente en cuanto a los motores, hace difícil identificar a los verdaderos grandes pilotos de la parrilla.

"Creo que tuve suerte de conducir en mi época", añade. "Teníamos a Jim Clark y Graham Hill y Jochen Rindt, mi compañero de equipo François Cevert y algunos otros que eran realmente grandes pilotos de carreras. Chris Amon, Jack Brabham... Esos eran los mejores, los mejores pilotos de carreras".

"No tenemos eso hoy en día, que se pueda identificar a estas personas en lo más alto de su profesión. Lo mejor de mi época fue el Ford Cosworth. Todo el mundo tenía un Ford Cosworth excepto Ferrari. Había una igualdad de condiciones que simplemente no existe hoy en día".

