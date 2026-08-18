Steve Nielsen adelanta que Alpine llevará actualizaciones al GP de Países Bajos

Luego de las vacaciones de verano, la Fórmula 1 está lista para el reinicio de las actividades este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos y para el equipo Alpine la misión es ir hacia arriba con sus pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El director de la escudería Alpine, Steve Nielsen, detalló los trabajos realizados en la fábrica de Enstone durante el receso y confirmó la introducción de un paquete de actualizaciones estratégicas para su monoplaza que iniciarán en Zandvoort y que evaluarán durante la única práctica del viernes al tratarse de un fin de semana sprint.

"Ahora nuestro enfoque está completamente centrado en correr este fin de semana en Zandvoort mientras reanudamos la temporada. Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año", señaló Steve Nielsen.

"Tenemos algunas actualizaciones disponibles este fin de semana, las cuales probaremos en el coche durante las prácticas previas a la clasificación para la carrera Sprint. El plan es traer más mejoras a medida que podamos y con suerte será suficiente para ponernos en la lucha en pista para sumar la mayor cantidad de puntos posible", concluyó Nielsen.

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Actualmente Alpine es sexto del campeonato de constructores con 61 puntos, cinco por detrás de Racing Bulls en la lucha por la quinta posición, el puesto más cercano y al que pueden aspirar considerando la diferencia contra Red Bull, que suma 177 unidades.

Al abordar el balance del receso estival en las instalaciones de Enstone, Steve Nielsen explicó que era importante ofrecer un descanso a los integrantes del equipo ante un calendario agitado.

“Siempre es un buen momento del año durante el receso de verano, donde prácticamente todos los que trabajan en la Fórmula 1 tienen la obligación de tomarse un descanso de las carreras. Hemos trabajado en el mantenimiento general de la fábrica, ya que realmente es el único momento adecuado para hacerlo mientras el estacionamiento y las oficinas están vacíos”.