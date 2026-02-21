McLaren ha concluido las dos semanas de pruebas en Baréin el viernes con una sensación positiva. Según el jefe del equipo, Andrea Stella, el equipo ha podido completar prácticamente todos los puntos de prueba previstos, pero en lo que respecta a las relaciones mutuas, considera que Ferrari y Mercedes son, por el momento, el punto de referencia de cara a la apertura de la temporada en Melbourne.

"En general, ha sido un periodo de pruebas positivo", afirma Stella en declaraciones a Motorsport.com, entre otros, sobre los seis días de pruebas. "Sin duda, aquí en Baréin el coche se ha comportado de forma muy fiable. Hemos podido completar prácticamente todos los puntos que figuraban en nuestro programa de pruebas".

La fiabilidad del MCL40 permitió a McLaren recorrer muchos kilómetros. Según Stella, esto no solo proporcionó datos valiosos, sino también una mejor comprensión del potencial del coche. "Creo que hemos llegado a un punto en el que podemos decir que entendemos bastante bien el potencial del coche y sabemos cómo aprovecharlo", afirma el italiano.

El jefe del equipo McLaren ha visto una tendencia al alza en las últimas dos semanas. "Hemos podido añadir un poco de rendimiento cada día", afirma Stella. "Simplemente porque hemos podido probar y jugar con la configuración y la optimización aerodinámica, con los neumáticos y también con el uso de la unidad de potencia, que es sin duda una parte importante".

La pregunta clave ahora es: ¿dónde se sitúan los actuales campeones del mundo en la jerarquía? En ese aspecto, Stella es claro. "Esta prueba ha confirmado que Ferrari y Mercedes son los equipos a batir", afirma. "Creo que McLaren no está muy lejos. Es bueno ver que formamos parte de los cuatro primeros, pero esos dos equipos parecen tener una pequeña ventaja".

Con ello, Stella sitúa a Ferrari y Mercedes claramente por encima de McLaren y Red Bull. Se muestra cauteloso sobre la lucha interna con el equipo de Milton Keynes. Señala, entre otras cosas, las simulaciones de carrera de Oscar Piastri y Max Verstappen el jueves, que estuvieron muy igualadas en cuanto a velocidad. "Es muy difícil de decir", responde Stella a la pregunta de cómo se compara McLaren con Red Bull. "Pero a menudo una simulación de carrera es el momento en el que se puede ver con mayor precisión el potencial real de los coches. Y Oscar y Verstappen realizaron una simulación de carrera el jueves a la misma hora, en la que mostraron aproximadamente la misma velocidad. Por esa razón, creo que McLaren y Red Bull son probablemente muy similares, mientras que Ferrari y Mercedes están un paso por delante".

Sin grandes cambios para Melbourne

En cuanto a las actualizaciones, McLaren tiene poco previsto para el Gran Premio de Australia, según Stella. "El coche con el que hemos corrido aquí durante las pruebas es, en esencia, el mismo que veremos en Australia", explica. "Se están fabricando algunas piezas que estarán listas justo a tiempo para Melbourne".

Además, la reducción de peso sigue siendo un punto importante de desarrollo. "Incluso si estás en el peso mínimo, en realidad quieres bajar aún más, porque entonces puedes jugar con el lastre. Así que espero que esto sea algo que mantenga ocupados a todos los equipos durante un tiempo", concluye Stella.