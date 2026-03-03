Stella: La F1 debe estar dispuesta a cambiar las reglas 2026 en casos necesarios

La Fórmula 1 comienza oficialmente en Australia una nueva era con coches más ligeros y estrechos y un motor que hace más hincapié en la potencia del motor eléctrico. Todo ello plantea interrogantes sobre el espectáculo en la pista y si estas carreras contribuirán a ello o no.

Además, también se han planteado algunas cuestiones a raíz de las jornadas de pruebas en Barcelona y Baréin. Por ejemplo, existía preocupación por la seguridad en las arrancadas, debido al hecho de que los pilotos ahora tienen que aumentar la presión del turbo, ya que ha desaparecido el MGU-H. Además, la cantidad de energía que los pilotos pueden almacenar mediante el "superclipping" —con el que los pilotos generan energía para la batería incluso cuando pisan a fondo el acelerador— ya es motivo de debate.

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que la F1 debe adoptar una «actitud abierta» en 2026. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images a través de Getty Images

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, espera con interés los retos que planteará el nuevo reglamento, pero afirma que también corresponde a la Fórmula 1 adoptar una "actitud abierta" e "intervenir" cuando sea necesario. "La nueva era de la Fórmula 1 supone un reto tan emocionante como complejo, ya que quizá nunca hayamos experimentado un cambio tan profundo de una sola vez, al menos en este siglo", afirma Stella.

"Es posible que aún haya algunos detalles que deban perfeccionarse para garantizar que el espectáculo en la pista esté a la altura de la popularidad que ha alcanzado nuestro deporte, que sea fácil de entender para todos los aficionados, no solo para los incondicionales, sino también para aquellos que lo siguen de forma más ocasional, y que siga siendo una competición en la que compiten los coches y los pilotos más rápidos", continúa Stella.

"Será interesante ver qué sucede en las primeras carreras. Debe haber voluntad de intervenir y corregir cualquier problema, con una actitud abierta y no dogmática", opina el italiano.

Esa disposición ya parecía existir en el órgano rector, la FIA. McLaren, entre otros, ya había expresado su preocupación por la seguridad en las salidas, por lo que la FIA decidió probar un procedimiento renovado durante la segunda prueba de invierno en Baréin. Por el momento se aplica el procedimiento normal, pero la FIA puede decidir intervenir si es necesario.

"Además, nos complace ver cómo todas las partes implicadas — , la FIA, la F1 y los demás equipos— colaboran de forma constructiva para abordar estas cuestiones, conscientes de que los intereses del deporte son más importantes que los de los individuos", concluyó Stella.