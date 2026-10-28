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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Stella elogia a Antonelli: agresivo, eficaz y líder merecido del campeonato de la F1 2026

El italiano está a un paso del título mundial de F1, que podría llegar ya este fin de semana en el GP de México. Tras la victoria en Austin, el Team Principal de McLaren, Andrea Stella, subrayó que hay que reconocerle a Kimi el mérito de haber logrado hacer coincidir su estilo de pilotaje muy agresivo con las necesidades de estos monoplazas.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 28 oct 2026, 0:06

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A Andrea Kimi Antonelli le faltan solo dos puntos para ganar el título mundial este fin de semana en México, la realización de un sueño construido con una temporada disputada a un altísimo nivel, aprovechando al máximo el coche que durante mucho tiempo fue la referencia de la parrilla. En Austin, Toto Wolff explicó cómo el italiano también fue más allá de los límites del actual W17, definiéndola como la victoria más bonita del año.

También en esta dirección deben leerse las palabras de Andrea Stella. El Team Principal de McLaren quiso subrayar que hay que reconocerle a Antonelli el mérito de haber conseguido hacer coincidir su estilo de conducción con las exigencias de los coches de 2026.

Varias veces a lo largo de la temporada, de hecho, Stella explicó que con estos coches hay que ser agresivos al volante para hacerlos funcionar, y Kimi lo ha transformado en un punto fuerte, como se cuenta en un análisis en profundidad dedicado.A menudo se habla de hasta qué punto estos monoplazas dependen de la unidad de potencia, pero es solo una parte del asunto, porque el cambio de reglamento técnico también ha cambiado la dinámica de conducción.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

No es solo la UP: con estos coches ha cambiado la forma de conducir

Esto se percibe en la entrada de la curva, en particular cuando se frena y se gira al mismo tiempo, porque es una fase muy delicada en la que el riesgo, especialmente con estos neumáticos más estrechos, es el de llegar a provocar un bloqueo, ya que les cuesta pasar de la carga longitudinal a la pura carga lateral. Un tema que se suma a la inestabilidad del tren trasero inherente a los nuevos reglamentos, dado el menor apoyo aerodinámico.

Precisamente para reaccionar a esta sensibilidad en la inserción, algunos pilotos tienden a saturar el tren delantero en la fase de entrada en curva, dando un golpe de volante muy rápido. Eso ayuda a estabilizar más la parte trasera, con el tren delantero que después va ganando agarre progresivamente. En el caso de Antonelli, esto es aún más evidente cuando intenta acortar el radio de la curva de manera muy agresiva.

Kimi Antonelli es uno de esos pilotos que tiende a recortar en la entrada y a girar de forma decidida en el último momento, para reducir el tiempo entre la fase de frenada y la zona muerta de la curva, pero también hace falta un gran dominio del coche, sobre todo en las curvas de media y baja velocidad, donde este estilo es más eficaz. Por el contrario, un enfoque muy suave y limpio para maximizar la fase de salida este año no parece dar frutos como en el pasado, cuando los coches eran más estables y se podía abrir gas rápidamente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Logan Riely / Getty Images

Este no es el único aspecto que caracteriza la forma en que conduce Antonelli, también porque esto no funciona de la misma manera en cada pista y en cada condición, sobre todo cuando las temperaturas empiezan a subir, pero es una pieza del rompecabezas que ayuda a entender las palabras de Stella, también porque en cascada la forma en que se conduce tiene una influencia directa en el comportamiento de los neumáticos.

“Entrando más en el detalle técnico de esta temporada, Antonelli es un piloto muy interesante de observar porque ataca prácticamente en todo momento. Se ve a menudo hasta qué punto está al límite, cuántas veces se va largo o más allá de los límites de la pista, y desde las cámaras onboard parece extremadamente agresivo”, contó el director del equipo McLaren después de felicitar a Antonelli por la victoria de Austin y por la temporada.

No es solo una conducción agresiva, sino también eficaz

Stella ha remarcado varias veces que con estos coches de 2026 los pilotos deben estar constantemente al ataque, en parte también para explicar las diferencias dentro de McLaren entre Oscar Piastri y Lando Norris, con este último que a menudo se ha encontrado más cómodo a la hora de extraer rendimiento del MCL40. Para todos los pilotos, entender cómo conducir estos coches requirió tiempo, precisamente porque son muy diferentes de los de efecto suelo, pero Kimi lo ha transformado en un punto fuerte.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

“No se trata solo de una conducción agresiva o de ataque: es una conducción eficaz. Y si pensamos en cuánto hablamos en estas ruedas de prensa de lo difíciles que son los coches de conducir con constancia y velocidad, creo que hay que reconocerle el mérito de haber conseguido conjugar su estilo de conducción con lo que estos coches requieren”.

“Pero al mismo tiempo, casi en contradicción con lo que estoy diciendo, cuando ha llegado el momento de llevarse el resultado a casa, ha sido capaz de hacerlo. Por eso pienso que es merecidamente el líder del campeonato. Está escribiendo una página importante de la historia del motorsport porque, una vez conquistado el título, se convertirá en el campeón más joven de todos los tiempos”.

“Y esto nos devuelve a nombres como Farina y Ascari cuando se habla de automovilismo italiano. No podemos más que admirarlo y felicitarlo. Y, por nuestra parte en McLaren, esperamos poder darle batalla muy pronto”, añadió Stella. Un elogio a quien está escribiendo una página de historia, pero también la promesa de querer volver pronto a las primeras posiciones para batirse precisamente con Antonelli.

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