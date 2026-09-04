Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher considera que el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, debería moderar un poco su postura después de las acusaciones del asesor de Alpine, Flavio Briatore, aunque admite que quizás la conferencia de prensa no haya sido necesariamente el mejor lugar para que hiciera esas declaraciones.

Briatore había realizado acusaciones contra uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelación durante una acalorada conferencia de prensa y había señalado que este tenía vínculos con McLaren porque había dado un discurso para McLaren en un evento en 2018, mientras que la compañía había donado autos a su fundación.

Las declaraciones fueron recibidas con incredulidad por el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella. El italiano las calificó de "insultantes" para McLaren y destacó que el caso se había llevado adelante "con los más altos estándares", por lo que no se podía cuestionar de esa manera.

Sin embargo, para Schumacher, la reacción de Stella fue demasiado lejos: "Andrea tiene que bajar un poco el tono", consideró el alemán en declaraciones a Sky Sports Alemania, ya que la acusación no estaba dirigida contra McLaren, sino contra el juez.

"McLaren no tiene nada que ver con qué jueces son designados por la FIA", agregó el expiloto de Williams.

Además, consideró que "obviamente" había pruebas de que el juez había recibido autos de McLaren. "Por eso creo que hay que ser cuidadosos con esto".

Andrea Stella, McLaren Photo by: Mark Sutton / Getty Images

Por otro lado, sí evaluó que las acusaciones de Briatore constituyen una "acusación muy, muy grave", según sus palabras. Solo que "queda por determinar si este era el lugar adecuado para discutir algo así".

Porque está claro que la conferencia de prensa hizo que el tema recibiera una enorme atención. Según Schumacher, la saga de Mónaco ya perjudica a toda la categoría, dado que el asunto lleva varios meses extendiéndose.

Además, señala que hay que diferenciar el hecho de que los autos no procedían de McLaren Racing, sino de la división de autos de calle del fabricante, que está claramente separada de la escudería. "También hay que ser muy cuidadosos con eso", advirtió.

En términos generales, sin embargo, consideró que el nombramiento de Filippo Marchino, como se llama el juez cuestionado por Briatore, debido a sus antecedentes "no fue del todo óptimo", aunque Alpine teóricamente tenía derecho a presentar una objeción contra su designación.

"Pero no creo que eso hubiera sido determinante para el resultado", afirmó. "Pero aun así hay que tener cuidado con este tipo de cosas. En ese caso, Flavio podría tener razón en ese punto".