Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher
Ralf Schumacher considera que Andrea Stella debería moderar un poco su postura, aunque las acusaciones de Flavio Briatore fueron "muy graves".
Frederic Vasseur, Ferrari, Andrea Stella, McLaren, Flavio Briatore, Alpine
Foto de: Mark Sutton / Getty Images
El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher considera que el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, debería moderar un poco su postura después de las acusaciones del asesor de Alpine, Flavio Briatore, aunque admite que quizás la conferencia de prensa no haya sido necesariamente el mejor lugar para que hiciera esas declaraciones.
Briatore había realizado acusaciones contra uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelación durante una acalorada conferencia de prensa y había señalado que este tenía vínculos con McLaren porque había dado un discurso para McLaren en un evento en 2018, mientras que la compañía había donado autos a su fundación.
Las declaraciones fueron recibidas con incredulidad por el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella. El italiano las calificó de "insultantes" para McLaren y destacó que el caso se había llevado adelante "con los más altos estándares", por lo que no se podía cuestionar de esa manera.
Sin embargo, para Schumacher, la reacción de Stella fue demasiado lejos: "Andrea tiene que bajar un poco el tono", consideró el alemán en declaraciones a Sky Sports Alemania, ya que la acusación no estaba dirigida contra McLaren, sino contra el juez.
"McLaren no tiene nada que ver con qué jueces son designados por la FIA", agregó el expiloto de Williams.
Además, consideró que "obviamente" había pruebas de que el juez había recibido autos de McLaren. "Por eso creo que hay que ser cuidadosos con esto".
Andrea Stella, McLaren
Photo by: Mark Sutton / Getty Images
Por otro lado, sí evaluó que las acusaciones de Briatore constituyen una "acusación muy, muy grave", según sus palabras. Solo que "queda por determinar si este era el lugar adecuado para discutir algo así".
Porque está claro que la conferencia de prensa hizo que el tema recibiera una enorme atención. Según Schumacher, la saga de Mónaco ya perjudica a toda la categoría, dado que el asunto lleva varios meses extendiéndose.
Además, señala que hay que diferenciar el hecho de que los autos no procedían de McLaren Racing, sino de la división de autos de calle del fabricante, que está claramente separada de la escudería. "También hay que ser muy cuidadosos con eso", advirtió.
En términos generales, sin embargo, consideró que el nombramiento de Filippo Marchino, como se llama el juez cuestionado por Briatore, debido a sus antecedentes "no fue del todo óptimo", aunque Alpine teóricamente tenía derecho a presentar una objeción contra su designación.
"Pero no creo que eso hubiera sido determinante para el resultado", afirmó. "Pero aun así hay que tener cuidado con este tipo de cosas. En ese caso, Flavio podría tener razón en ese punto".
Share Or Save This Story
Ralf Schumacher rinde homenaje a su hermano Michael y a su perdurable legado con Ferrari
Por qué la longevidad de los pilotos de F1 es un problema para Ralf Schumacher
Ralf Schumacher tendrá que ser operado tras una caída tras una competencia de motos acuáticas
McLaren "no está en la lucha por la pole" en Monza, admite un desanimado Norris
Briatore acusa a un juez de la FIA de tener vínculos con McLaren y Stella lo frena: "es insultante"
Piastri advierte que la velocidad máxima en Monza será menor a la de Hungría
Últimas noticias
Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher
Norris ya recibió "cientos de solicitudes de empleo" para su equipo de carreras
Instan a Red Bull a mantener a Lawson para el GP de España en Madrid
Pato O’Ward responde a las críticas de Christian Lundgaard: "está lleno de mierda”
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments