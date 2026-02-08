Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

Stella: En Barcelona desaparecieron los temores de fiabilidad

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que los temores iniciales sobre la fiabilidad de la normativa de la F1 para 2026 se disiparon rápidamente durante las pruebas en Barcelona.

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Stella, McLaren

El director del equipo McLaren Racing, Andrea Stella, reveló que muchos de los temores que tenían los equipos al llegar a la prueba de Barcelona se disiparon con bastante rapidez.

Todos los equipos, excepto Williams, participaron en pruebas privadas del 26 al 30 de enero antes de la temporada 2026, que da la bienvenida a un nuevo conjunto de regulaciones. Aunque algunos equipos acudieron a la semana de pruebas con reservas sobre la fiabilidad, cualquier preocupación se disipó rápidamente.

"En general, creo que los equipos han demostrado un alto nivel de preparación para el debut de la nueva generación de coches", dijo el jefe del equipo en una entrevista publicada por McLaren.

"Aquellos que temían que se repitiera lo que ocurrió hace 12 años con el debut de las unidades de potencia híbridas vieron cómo sus temores se desvanecían rápidamente. En cuanto a la unidad de potencia, vimos que incluso aquellos que llevaron el motor a la pista por primera vez lograron acumular un buen número de kilómetros".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: McLaren

Continuó: "Más bien, los problemas de fiabilidad que ralentizaron el trabajo en la pista, al menos en lo que a nosotros respecta, estuvieron relacionados principalmente con la enorme complejidad del sistema del coche de 2026, y me gustaría aplaudir a nuestro equipo, que trabajó con un compromiso extraordinario, día y noche, para permitirnos recuperar casi por completo el tiempo perdido al principio.

"Ha sido un poco como volver unos años atrás, cuando las primeras pruebas de invierno se prolongaban habitualmente hasta la madrugada, pero estoy seguro de que, a medida que los equipos vayan conociendo mejor los coches, todo volverá a la normalidad".

McLaren presentará su diseño para la Fórmula 1 de 2026 en Baréin el lunes 9 de febrero, antes de las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin del 11 al 13 de febrero y de nuevo del 18 al 20 de febrero. La temporada comenzará con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.

