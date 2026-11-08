Noticias

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Stella admite que Russell pudo ser el más rápido, pero Norris aprovechó la lluvia

El jefe de equipo de McLaren admite que el Mercedes de Russell tenía el potencial para conquistar la pole position lograda por Lando en Interlagos. Stella elogia a Norris, pero revela: "George estaba en el ritmo de la pole, quizá incluso más rápido". Las novedades del MCL40 funcionaron.

Roberto Chinchero

Publicado: 8 nov 2026, 13:02

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

La pole position conquistada por Lando Norris en la dificilísima clasificación del Gran Premio de Brasil confirmó una vez más las cualidades del piloto de McLaren sobre mojado. Pero el más rápido en pista, al menos potencialmente, podría haber sido George Russell. Quien lo sostiene no es solo el piloto de Mercedes, comprensiblemente decepcionado por la oportunidad perdida, sino también Andrea Stella, team principal de McLaren.

Un reconocimiento significativo, llegado precisamente del responsable del equipo que conquistó la primera posición. Stella no restó valor a la actuación de Norris, pero admitió que el episodio que involucró a Russell en la fase final de la Q3 podría haber cambiado el resultado de la clasificación.

“Debemos reconocer que probablemente en la Q3 el coche más rápido era el de Russell" – explicó Stella – "George alcanzó a Albon y no pudo completar su segundo giro con los neumáticos intermedios. Hasta ese momento, su tiempo estaba en línea con el de la pole position, si no incluso mejor”.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La referencia es al episodio que provocó la frustración del piloto de Mercedes. Russell estaba completando una vuelta muy competitiva cuando alcanzó al Williams de Alexander Albon. Desde el muro le pidieron que redujera la velocidad, con la convicción de que tendría la posibilidad de realizar un intento más antes de la llegada de la lluvia más intensa.

La evaluación resultó ser equivocada. Las precipitaciones aumentaron rápidamente, impidiendo a Russell mejorar su propia referencia y dejándolo con el segundo tiempo. Queda la duda ligada a la presencia de Albon delante del Mercedes: incluso continuando, George podría haber perdido tiempo en el último sector. Pero la decisión de interrumpir la vuelta eliminó cualquier posibilidad de comprobar cuál habría sido el resultado.

La admisión de Stella adquiere un significado particular porque llega al término de una sesión en la que la competitividad de McLaren cambió sensiblemente en función de la cantidad de agua presente sobre el asfalto.

Lando Norris, McLaren

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Vimos oscilaciones bastante interesantes en nuestras prestaciones – explicó el team principal – en la Q1, cuando había mucha agua en pista, estábamos relativamente cómodos. Los tiempos llegaban con facilidad y ambos pilotos eran competitivos. En la Q2, con menos agua, empezamos a sufrir más, también con Lando. Luego, en la Q3, con el regreso de la lluvia, volvimos a ser competitivos”.

Una situación que Stella atribuye sobre todo a la relación entre las características del monoplaza y las condiciones de la pista, más que a las actualizaciones técnicas introducidas por McLaren en Interlagos.

“Creo que hoy fue sobre todo una cuestión de correspondencia entre las condiciones y el comportamiento del coche, más que de actualizaciones que nos hicieran especialmente competitivos hasta el punto de conquistar la pole. Las mejoras dieron básicamente la ganancia cronométrica que esperábamos, pero la vimos sobre todo en seco”.

Esto no resta nada, según Stella, a la actuación de Norris. El británico supo interpretar una clasificación caracterizada por condiciones en constante evolución, aprovechando al máximo las ventanas en las que McLaren era más competitiva. “No es la primera vez que Lando consigue una pole position en estas condiciones" – subrayó Stella – "es un maestro”.

El resultado final premia por tanto a Norris, autor de la vuelta que le garantizó la primera posición, pero deja abierta la incógnita sobre lo que Russell habría podido conseguir. El británico cerró la sesión con la convicción de haber perdido una pole a su alcance, una sensación que encuentra un respaldo importante en las palabras del responsable del equipo rival.

La diferencia, en una clasificación condicionada por la lluvia, también la marcaron la gestión del tráfico y la capacidad de completar la vuelta en el momento adecuado. Norris lo logró, Russell no. Y por una vez es precisamente el team principal de quien conquistó la pole quien reconoce que el resultado podría haber sido distinto.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Roberto Chinchero





Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



20 h



Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro





Ferrari prepara una reunión crucial ante tensiones entre Hamilton y Leclerc que llegan a Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Ferrari prepara una reunión crucial ante tensiones entre Hamilton y Leclerc que llegan a Brasil





En Red Bull, Mekies teme a la arrancada del Gran Premio de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 d



En Red Bull, Mekies teme a la arrancada del Gran Premio de México

More from

Lando Norris





McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 d



McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil





Stella confirma el límite de la McLaren MCL40: "Si buscamos el 100%, lo perdemos todo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 d



Stella confirma el límite de la McLaren MCL40: "Si buscamos el 100%, lo perdemos todo"





Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



7 d



Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez

More from

McLaren





Las actualizaciones que McLaren trajo al GP de Brasil de F1 con la mira en 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Las actualizaciones que McLaren trajo al GP de Brasil de F1 con la mira en 2027





Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México





El objetivo de Piastri: sacar respuestas para que McLaren vuelva a pelear en 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



9 d



El objetivo de Piastri: sacar respuestas para que McLaren vuelva a pelear en 2027

Últimas noticias





Stella admite que Russell pudo ser el más rápido, pero Norris aprovechó la lluvia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 min



Stella admite que Russell pudo ser el más rápido, pero Norris aprovechó la lluvia





Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



17 min



Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"





Di Giannantonio manda en el Warm Up de Qatar con Bezzecchi segundo y Márquez quinto



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



23 min



Di Giannantonio manda en el Warm Up de Qatar con Bezzecchi segundo y Márquez quinto





Lawson lamenta su error en la clasificación de Brasil pese a salir tercero en la parrilla



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



Lawson lamenta su error en la clasificación de Brasil pese a salir tercero en la parrilla

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete