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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Steiner insta a Ferrari a respaldar a Hamilton por sobre Leclerc

Guenther Steiner dice que Ferrari debe establecer reglas claras de órdenes de equipo y priorizar a Lewis Hamilton sobre Charles Leclerc

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1 Guenther Steiner cree que Ferrari debe establecer reglas de enfrentamiento claras y respaldar a Lewis Hamilton por encima de Charles Leclerc si la escudería de Maranello quiere mantenerse en la lucha por el campeonato de 2026.

La dinámica interna de Ferrari quedó bajo escrutinio tras el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, donde estrategias contrapuestas provocaron fricciones entre los pilotos. Hamilton, con neumáticos más frescos y mostrando un ritmo más fuerte, se vio retenido detrás de Leclerc. La demora le costó al siete veces campeón y provocó quejas frustradas por radio.

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Hablando en The Red Flags Podcast, Steiner sostuvo que Ferrari no preparó a sus pilotos para posibles órdenes de equipo antes de la carrera.

"No puedes implementar órdenes de equipo durante una carrera," explicó Steiner. "Tienes que acordarlas de antemano. Lo realista es: ¿puede Charles realmente ganar el campeonato mundial? Quizá no. ¿Y quién está delante? Lewis.

"No he hecho los cálculos de lo realista que es que él gane el campeonato mundial, pero si uno de los dos puede ganar, es Lewis. Así que, como ya ha demostrado otra persona, si quieres ganar, está muy apretado delante. Tienes que apostar por el tipo que tiene más posibilidades.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ese es el tipo que está delante, que tiene más puntos, y ese es el único argumento de venta para Charles. 'Oye, amigo, tu compañero de equipo lo ha hecho mejor hasta ahora. Ahora él es el número uno.'"

Steiner insistió en que la responsabilidad recae en el director del equipo, Fred Vasseur, de tener esa conversación.

"Fred, ese es su trabajo," dijo. "No creo que John Elkann deba ni vaya a involucrarse en eso, porque si se involucra en eso en esa etapa, tendrá que dirigir el equipo.

"Pero creo que Fred lo tiene muy bajo control porque Fred necesita ganar un campeonato mundial."

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