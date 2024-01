Exclusivo: Steiner revela lo que realmente ocurrió en Haas F1

Después de una sesión de preguntas y respuestas en el escenario -y una firma de libros improvisada- con David Croft, relator de F1 para Sky Sports, ante una multitud en el Centro Nacional de Exposiciones de Birmingham, Steiner concedió sus primeras entrevistas a los medios desde que dejó el equipo que formó en nombre del propietario Gene Haas en 2014.



Antes de una charla ante las cámaras con el reportero de Sky Sports News Craig Slater, Motorsport.com se sentó a conversar en exclusiva con Steiner para escuchar su versión de la historia.

En su primera entrevista extensa y en profundidad, Steiner, de 58 años, expuso sus pensamientos por su salida de Haas sin poder despedirse en persona de ningún miembro del equipo, por qué no está amargado por la situación y sus pensamientos sobre su futuro en la F1.



Pero también se sinceró sobre ciertos acontecimientos que ocurrieron en el equipo a lo largo de su etapa de 10 años al frente. Steiner cree que hay que verlos de otra manera, al igual que los malos resultados que Gene Haas citó como la razón principal para no volver a renovar a su director de equipo fundador.



Steiner "relajado" tras la salida de Haas, pero cauteloso con las restricciones de la situación



Después de haber revelado en el escenario que Gene Haas le había dado la noticia de que su contrato no se extendería en una llamada telefónica "de la nada" en el período entre Navidad y Año Nuevo que acaba de pasar, Steiner contó su reacción a Motorsport.com.



"Al final", dijo, "el contrato había terminado y para mí es como siempre fue: 'si no funciona, sólo házmelo saber'. No me agarro de nada. Gene Haas es el dueño del equipo y obviamente tiene derecho a decidir lo que quiere hacer. Tan simple como esto. Si él no me quiere cerca, no estoy (cerca). Está bien, sigamos adelante. No tengo prisa por encontrar otro trabajo, estoy tranquilo".



Aunque no debería cumplir un período de licencia tras su salida de Haas para firmar por otro equipo, dado que su contrato no fue renovado en lugar de rescindido, se cree que Steiner está actualmente bajo un acuerdo de firma anticompetencia, que puede ponerse en marcha temporalmente. Esto difiere de las situaciones no laborales en las que se puede colocar al personal de un equipo de F1 cuando han acordado firmar por otro equipo antes de dejar su actual escudería.



Por eso, cuando se le preguntó si en una hipotética situación en la que Christian Horner le ofreciera volver a Red Bull esta semana y, por tanto, pudiera aceptar tal oferta, Steiner respondió: "No". La cláusula anticompetencia no ha sido confirmada por ninguna de las partes.

Los últimos meses de 2023 sellaron el destino de Steiner en Haas



Dado el sorprendente anuncio de que Steiner no volverá con Haas, y que el hasta ahora director de ingeniería del equipo, Ayao Komatsu, ocuparía su lugar como director del equipo, la cronología de los acontecimientos que llevaron a la llamada telefónica de Navidad de Gene Haas es importante.



La campaña 2023 de Haas fue un desastre, padeciendo un coche VF-23 que sobrecalentaba sus neumáticos y dejaba a los pilotos, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen, generalmente incapaces de defender sus varios buenos resultados en clasificación, principalmente con Hulkenberg.



El equipo fue el último en cambiar al concepto del sidepod downwash de Red Bull con un paquete de desarrollo masivo estrenado en la segunda de las tres carreras de casa de la escudería del año pasado, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.



Pero cuando quedó claro en las rondas posteriores que los cambios habían hecho poca o ninguna diferencia en el nivel de rendimiento de Haas, los dos últimos meses de la temporada 2023 y sus últimas rondas ahora adquieren un nuevo contexto.



La posición de Steiner parecía segura durante las rondas de Austin y México, pero cuando el equipo terminó en la décima y última posición, con su consecuente pérdida económica por el dinero en premios, Gene Haas señaló ese resultado como el catalizador para realizar el cambio en la cúpula directiva.



"Creo que como el rendimiento bajó, obviamente nadie está contento", dijo Steiner sobre la parte final de la campaña 2023. "No hay nadie más descontento que yo. Pero nos enfrentamos a una situación que no podíamos recuperar este año (2023) y el objetivo era hacer algo para las carreras de 2024".



"Yo no diría que (su relación con Gene Haas en este período) fue cuesta abajo. Era como, tratamos de trabajar duro, hacer todo lo posible, pero uno sabe, obviamente, que el rendimiento no era lo suficientemente bueno y un cambio era necesario. Eso fue lo que Gene Haas pensó al respecto".



Cuando se le preguntó si el fracaso de la actualización había sido lo que había empujado a Gene Haas a tomar la decisión, Steiner respondió: "No lo sé, eso se lo tienes que preguntar a él" antes de añadir: "Creo que estaba muy claro que si haces algo, un cambio de concepto tan rápido como el que hicimos, dar un gran salto es muy difícil, sobre todo porque tienes características de diseño subyacentes que ya no puedes cambiar en esta fase tan avanzada".



"Pero creo que para los técnicos fue una buena forma de ir en esa dirección, de aprender para 2024".

Steiner lamenta haber esperado tanto para cambiar el concepto del VF-23



Fuentes de Motorsport.com han sugerido que fue un retraso en la toma de decisiones de Steiner sobre el plan de desarrollo de Haas para 2023 -que debe verse en el contexto de los problemas del equipo para superar su problema de calentamiento de neumáticos en carrera- lo que significó que los cambios en el sidepod, además de la carrocería de la cubierta del motor y los cambios en el suelo, llegaran tan tarde en la temporada.



La actualización de Austin llegó cinco meses después de que Mercedes y Ferrari hicieran movimientos similares para unirse al camino de desarrollo establecido por Red Bull al inicio de la actual era de efecto suelo.



La asociación técnica de esta última escudería con Haas significaba que los dos coches compartían un perfil aerodinámico muy similar. Pero una revisión tan importante de un coche a finales de temporada es poco habitual en la F1. Steiner dijo que ahora lamenta el retraso del cambio.



"Por supuesto, fue un poco tarde", explicó. "Si pudiera volver atrás, diría que eso es lo que deberíamos haber hecho (cambiar el coche antes). Por supuesto, ahora en retrospectiva, es obvio. Era cambiar, pero ya no había tiempo para hacerlo bien".



"Cuando se descubrió que ya no había rendimiento en el viejo concepto (in-wash), obviamente, como dijiste, Ferrari cambió más rápido, y nosotros intentamos aferrarnos quizás demasiado tiempo al concepto viejo".

La falta de continuidad en inversión por parte de Haas minó la motivación de Steiner



Cuando se le preguntó si quería continuar como director del equipo, la respuesta cautelosa de Steiner -en el contexto de su restringida situación actual- fue: "No estaba diciendo que quisiera irme, podemos ponerlo así".



Pero sus pensamientos adicionales sobre cómo había llegado a ver su futuro en el puesto más alto de la escudería Haas F1 son reveladores. Esto se centra en el entendimiento de que quería que Gene Haas destinara más recursos para mejorar su infraestructura básica bajo el límite de costos de la F1, donde Haas no puede lograr ganancias de eficiencia en I&D como otras escuderías pueden porque paga por muchas piezas ya desarrolladas de Ferrari.



En su única declaración a los medios sobre la situación actual, facilitada a la página web oficial de la F1, Gene Haas había afirmado: "No puedo entender cómo podemos ser (últimos en el campeonato de constructores) con todo el equipo y la gente que tenemos". Las diferentes perspectivas de cada uno sobre las necesidades futuras del equipo son, por tanto, claras.



"Nunca he estado en una empresa tanto tiempo como en Haas F1, piénsalo, en algún momento (se plantea el futuro a largo plazo)", explicó Steiner.



"Ya sabes, hacer más de lo mismo y ver qué hacen los demás para avanzar. Como todos los demás equipos -como AlphaTauri, Aston Martin- ves hacia dónde van y no puedes ir con ellos, es difícil mantener la motivación".

"Siempre lo intentas porque nunca te rindes. Lo intentas, pero en algún momento, obviamente, queda claro que... queda más claro cuando te vas, porque ya no estás en el torbellino. Estás fuera y miras dentro y dices, 'guau, he empujado durante mucho tiempo, viendo hacia dónde van los demás' desde (el límite presupuestario para 2021)".



"La Fórmula 1 ha cambiado desde que entró el límite presupuestario. La reacción de la gente fue tipo: 'tienes que pensar de otra manera; tienes que invertir en tu infraestructura para sacar el máximo partido a tu presupuesto operativo'. Hay que ser muy eficiente, hay que invertir el dinero, configurarlo todo para tener una máquina muy ágil".



"Siempre hay que esforzarse por conseguirlo. Creo que nuestro concepto (de comprar las piezas permitidas a otro equipo) era muy bueno cuando empezamos, pero cuando llegó el límite presupuestario cambió un poco. Y puede que nuestro modelo ya no sea el más eficaz. Bueno, no nuestro modelo, sino el de ellos, porque yo ya no estoy allí".



Steiner también refutó cualquier sugerencia de que se había peleado con Gene Haas al final de 2023: "Yo no diría que me peleé (con Gene). Yo no me peleo; no necesito pelearme con nadie. Como él es el dueño, puede decidir lo que quiera. No puedo pelearme con él. Puedo estar molesto, pero ni siquiera lo estoy. Es su decisión y puede hacer lo que quiera".



"Pero creo que los resultados, los resultados son siempre producto de cómo puedes conseguir los resultados. Y si no puedes conseguirlos con lo que tienes, los resultados son sólo el producto final, lo cual no es bueno".

Steiner considera que el tema del motor Ferrari impidió mejores resultados para Haas antes de la pandemia...

Gene Haas también destacó la falta de podios de su equipo como parte de sus deliberaciones sobre el futuro de Steiner. Cuando se le preguntó por qué no habían llegado grandes resultados durante su etapa al frente del equipo, Steiner respondió: "Creo que tenemos que volver atrás.

"Cuando empezamos, acabar octavos en la primera y segunda temporada, para un equipo nuevo (eso) nunca había ocurrido. Acabar quintos en la tercera temporada, no había pasado muchas veces antes".



"(Los resultados) volvieron a caer en 2019. Hubo una razón allí también que tiene que ser explicada -ese fue el año del asunto del motor Ferrari. Y la gente debería analizar eso. Eso no fue solo por Haas. ¿Fue el mejor coche que Haas ha tenido? No. ¿Pero merecía el noveno puesto? No. Alfa Romeo (el otro equipo cliente de motores de Ferrari) acabó octavo ese año".



Steiner explicó que la situación -en la que Ferrari puso en apuros al entonces dominante paquete Mercedes con un potente motor que perdió luego en el polémico acuerdo previo a 2020 que afectó a todos los coches con motor Ferrari durante las dos temporadas siguiente antes del último cambio de las reglas de F1- fue que los equipos cliente de la Scuderia no tuvieron acceso a la misma especificación que el equipo oficial en 2019.



Más tarde dijo sobre los años en cuestión: "Porque si empiezas con 2018, cuando el equipo terminó quinto, fue bastante bueno. 2018-2019, lo que podría haber sido con un motor normal, no habría sido el noveno lugar (en 2019)".

... pero la aparición de la pandemia y el casi cierre de Haas en 2020 hicieron un daño peor



A la caída de resultados del equipo Haas en 2019 le siguió la interrumpida temporada 2020, incluso antes de la cual Gene Haas ya estaba considerando retirarse de la F1. Finalmente decidió no hacerlo.



Pero Steiner dice que la incertidumbre de este período continuó sintiéndose en los años previos a su salida. Las repercusiones en 2020 llevarían más tarde a que el coche de Haas para 2021 no se desarrollara durante todo un año, cuando fue pilotado por la alineación de novatos de Mick Schumacher y Nikita Mazepin.



"(Cuando) llegó 2020 y la pandemia, nosotros... Quiero decir, me dijeron que cerrara el equipo. Qué hacías allí: dejabas marchar a la gente, todo fue cerrado. En 2021 volvimos, pero no dimos un paso atrás en 2020, sino dos", dijo Steiner.



"Luego, al volver en 2021, la gente se olvida de que hay que empezar de cero, porque tuvimos que encontrar gente de nuevo, tuvimos que encontrar nuevas oficinas, tuvimos que encontrar todo eso. Porque todo lo que construimos con Dallara (que construye el chasis de F1 de Haas) se perdió, porque cancelamos su contrato en 2020. No hicimos nada allí, porque no desarrollamos el coche en absoluto".



"Así que, en 2021, algunas de las personas de Ferrari vinieron con Simone Resta (como director técnico). Y creo que Simone hizo un buen trabajo en la construcción de un equipo en un período muy corto de tiempo y luego terminamos octavos de nuevo en 2022".



"Y luego, obviamente, en 2023 perdimos un poco el tren, pero en la competición eso puede pasar. Fueron años realmente malos, (pero) siempre hubo una razón por la que fueron malos. Y eso necesita ser, creo, explicado un poco. Porque creo que donde Haas recibió una patada en los huevos fue en 2020, cuando el equipo estaba listo para ser cerrado".



"Cuando cierras, en realidad es más fácil empezar completamente nuevo que medio nuevo. Porque entonces tenías todo el legado, pero faltaba la mitad de la gente. Y, por supuesto, faltaba gente buena. Así que tuvimos que reconstruir, y reconstruir cuesta energía, cuesta dinero... todo".



"Obviamente, todos los demás equipos empezaron a construir sus infraestructuras en 2021 y 2022. Todos empezaron porque (a finales de) 2020, la era del límite presupuestario comenzó y todos empezaron a construir y Haas no lo hizo".

"Por lo tanto, se cuelga todo junto. No es que de repente todo el mundo fuera estúpido. Porque yo siempre digo que uno no se vuelve estúpido en un año. Fueron sólo un montón de circunstancias que la gente olvida ahora, que sucedieron en esos años".

Steiner no tiene "ni idea" del futuro de Haas en la F1, mientras que está relajado sobre el suyo



Al concluir nuestra extensa entrevista, Steiner declaró que "absolutamente cuando construyes algo desde cero, echas de menos a la gente", que ahora deja atrás en Haas.



"No diría que soy amigo de todo el mundo", continuó. "Pero creo que mucha gente está ahí desde el primer día, o desde el segundo, y siguen ahí. Por algo están ahí. Porque diez años es mucho tiempo. Obviamente, con estas personas compartes ambiciones y sentimientos. Y al no tenerlos más cerca, echas de menos a la gente. Pero todos nos acostumbramos a las cosas, y las cosas cambian, y sigues adelante".



Sobre las posibilidades de éxito del equipo en el futuro, dijo que "eso no depende de mí" y que no sabe "cuáles son los planes" ni qué podría decidir Gene Haas en cuanto a la tan discutida inversión adicional.



Y añadió: "Sinceramente, no tengo nada que decir. No es que le esté escapando, no lo sé".



Se ha especulado con la posibilidad de que las recientes acciones de Gene Haas al frente de su equipo de F1 sean el inicio de un plan para vender la escudería, ya que algunos conocedores del equipo sugieren que el magnate estadounidense podría recuperar su inversión inicial y obtener beneficios gracias al enorme aumento del valor de los equipos de F1 en los últimos años. Pero él lo niega.



Steiner también dijo al respecto: "No tengo ni idea de lo que quiere hacer". Y continuó: "¡Y en realidad no es mi problema! Lo cual es bueno, ¿sabes?".



El interés por el propio futuro de Steiner sigue siendo alto, a lo que él responde: "Sólo digo, 'sólo di calma por favor'". Su aparición en el escenario del Autosport International Show incluyó referencias apenas veladas sobre un posible trabajo en la F1 desde el lado de los medios. Se espera que vuelva al paddock en 2024.



Pero "de momento, me gustaría hacer, no nada, me gustaría hacer... Si surge algo que me gusta, lo hago".



Y añadió: "Si no (no lo haré). En mi vida, siempre si no me gustaba hacer algo, no lo hacía. Así que no sé lo que hay ahí fuera. Pero no estoy llamando a la gente para un puesto de director de equipo o algo así. Obviamente, no quiero hacer otra cosa que un trabajo de director de equipo. Si lo has hecho una vez..."



"Pero estoy bien (económicamente, gracias al éxito del negocio Fibreworks Composites de Steiner). Si surge algo que me interesa, si la gente quiere que haga algo, lo hago".



"Si creo que no es interesante, no me satisface o no me divierte, no lo hago. No voy a hacerlo sólo para quedarme. Creo que hay suficientes cosas para que me quede por aquí en la Fórmula 1: la gente me pedirá que haga cosas. Pero puedo esperar. Ya me han propuesto cosas".



"Pero quiero dar un paso atrás (primero). Ni siquiera dar un paso atrás. Sólo quiero respirar aire fresco. Y luego decidir lo que voy a hacer para mi futuro. Y ya no tengo 38 años. Así que, si hago algo, quiero disfrutarlo. Obviamente, también quiero hacer algo que le guste a la gente. No sólo 'quiero estar en la F1 por estar en la F1'. Esa no es mi misión en la vida".

