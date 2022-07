Steiner no quiere sumar presión a Schumacher

El alemán rompió por fin su mala racha al terminar octavo en Silverstone tras luchar contra Max Verstappen hasta la bandera a cuadros.

Si bien el resultado pondrá fin a los cuestionamientos sobre cuándo anotaría sus primeros puntos, Steiner dice que ahora las expectativas podrían ser demasiado altas.

"Creo que le dará un pequeño impulso, y simplemente aumentará su confianza", dijo Steiner a Motorsport.com en relación con el resultado de Silverstone. "Y es pasar un obstáculo. Pero lo que tenemos que vigilar ahora es que la presión no llegue, y que si no suma puntos no se lo critique".

"Hay gente que no lo entiende, y no se puede tener siempre como se piensa desde fuera. Son seres humanos, hay otros 19 pilotos, que son grandes pilotos, y hay otros nueve equipos que tienen buenos coches".

"Es un deporte. La expectativa no debería ser que puntúe en cada carrera y luego, si no puntúa, se lo vuelve a criticar. Es ponerlo en un pedestal y volver a tirarlo abajo, y no deberíamos intentar hacer eso".

Steiner dijo que a Schumacher no se le dijo que se tomara las cosas con calma en ningún momento, ni siquiera cuando luchaba con Verstappen.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, celebra con el equipo luego de sumar sus primeros puntos en F1. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"No, no se le dijo nada, ellos saben lo que tienen que hacer. Cuando pelean y empiezas a hablar con ellos los confundes más que nada. Yo confío en mis chicos. Sé que quería sus puntos y los cumplió. Creo que tenía el control".

A Schumacher le acompañó en los puntos en Silverstone su compañero de equipo, Kevin Magnussen, que terminó dos puestos por detrás, en la 10ª posición.

La doble puntuación llegó después de que el equipo no lograra ningún punto en las cinco carreras anteriores.

"Es un estímulo para los chicos", dijo Steiner. "No dejé de decirles, ustedes pueden hacerlo, no se nos da en el momento, sólo tenemos que ser pacientes, lo que a veces te cuesta cuando todo el mundo piensa que no estás haciendo un buen trabajo. Pero al final lo hemos superado y tenemos dos coches en los puntos".

"Es muy bueno para el equipo, y sigo diciendo que somos capaces de estar en los puntos en cada carrera. Y este fin de semana no hemos conseguido un buen fin de semana de carrera, porque la clasificación no ha sido buena".

"Pero tuvimos un pequeño empujón cuando salió la bandera roja, subimos algunas posiciones".

"No nos metimos en los puntos entonces, creo que salimos 14° y 16°, lo que no es fantástico".

"Pero lo aprovechamos al máximo y terminamos con dos coches en los puntos, lo que está muy bien. Tuvimos bastante mala suerte, y creo que nos tocaba algo de suerte".