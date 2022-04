Steiner no quiere traer actualizaciones a Haas sin sentido

A pesar de unas instalaciones aparentemente poco estimulantes, debido a la separación forzada de Nikita Mazepin y el patrocinador ruso Uralkali, Haas experimentó un sorprendente comienzo de temporada gracias al regreso de Kevin Magnussen.

El danés, que fue llamado in extremis para ocupar el asiento que dejó vacante Mazepin, terminó quinto en la primera carrera en Bahréin antes de acabar noveno en el GP de Arabia Saudí.

Ahora es el momento de que la escudería americana se confirme como uno de los equipos punteros de la zona media de la tabla y será crucial saber responder a las evoluciones que los equipos rivales sacarán a la pista.

El director del equipo Haas, Gunther Steiner, mostró una gran confianza en su equipo técnico y dijo que confiaba en que todavía se podía extraer potencial del VF-22, aunque habrá que adivinar la dirección de los desarrollos.

"Traeríamos mejoras, pero creo que este tema está sobrevalorado. A la gente le gusta oír que uno trae novedades, pero luego tienen que traducirse en un rendimiento real. Eso es lo realmente importante".

"Si le preguntaras a un aerodinamista qué haría te diría que se gastaría un millón de dólares en mejoras en cada carrera sólo para ganar un punto porcentual de carga aerodinámica, pero este año tenemos que administrar el presupuesto con mucha prudencia".

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Lo que quiero decir es que tenemos que evaluar si la actualización conduce realmente a un progreso que pueda verse en la pista. Si el equilibrio del monoplaza no se altera, entonces podemos introducirlos".

"Quiero ser intencionadamente cauto este año, pero no porque el equipo no tenga dinero. No tenemos que volvernos locos para traer novedades. Tenemos que centrarnos en el coche, entenderlo y extraer el máximo del paquete que tenemos".

El discurso de Steiner tiene su origen en lo ocurrido en la temporada 2019. Ese año, de hecho, el equipo dedicó muchos recursos y tiempo a introducir actualizaciones que resultaron ser erróneas, ya que se vieron obligados a volver a la configuración de principios de temporada que proporcionaba mejores resultados en el coche.

"Lo aprendimos en 2019 cuando seguimos trayendo actualizaciones y terminamos la temporada con el paquete con el que empezamos la temporada. Suelo ser una persona que nunca comete el mismo error dos veces".

A continuación, Steiner habló de la situación actual del equipo. La escudería americana, gracias a los puntos conseguidos por Kevin Magnuessen, es quinta en el campeonato de Constructores y, según el directivo Haas puede luchar regularmente en los puestos altos del grupo de mitad de tabla.

"Obviamente siempre hay aspectos que se pueden mejorar, pero Kevin está satisfecho con el coche. Dijo que es agradable de conducir".

"Tenemos un buen coche. Luego también se trata de pasar un buen fin de semana, encontrar la configuración adecuada y sacar lo mejor de ella. Si somos capaces de hacerlo, podemos encontrarnos regularmente a la cabeza del grupo de la mitad de la tabla".