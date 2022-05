Steiner no espera sufrir porque Haas no lleve actualizaciones a España El jefe de Haas F1, Guenther Steiner, no se preocupa de que sus rivales avancen con mejoras en el GP de España, mientras que el equipo de propiedad estadounidense lleva un paquete sin cambios.

Por: Adam Cooper Traducido por: Luis Ramírez Mientras que la mayoría de los equipos tienen piezas nuevas para Barcelona, Haas ha decidido esperar e introducir un paquete más grande que actualmente está programado para el GP de Francia a finales de julio. Aunque otros equipos en la lucha por la mitad de la parrilla parecen estar preparados para dar pasos adelante en el rendimiento en España y más allá, Steiner dice que no espera ningún "dolor" o efecto negativo como resultado de la estrategia del equipo de esperar unas cuantas carreras más para hacer lo propio. Steiner añadió que Haas tiene un paquete "sustancial" listo para Francia, y que afectará a la mayor parte del coche VF-22. "No tengo ni idea de las actualizaciones que traen los demás", dijo. "Si lo supiera, sería un tipo inteligente". "Sabemos exactamente, hicimos un plan, por qué hacemos esto. Así que simplemente seguimos nuestro plan, y no reaccionamos a lo que otras personas hacen". "Nuestra actualización cubre todo; ya verán cuando traigamos la actualización, está en todas partes, haremos un buen paquete". "No diría que en todas partes, eso es exagerado, pero sí bastante grande, no es sólo un alerón o algo así. Es más que unos pocos cambios, es algo sustancial, creo que para Francia". En cuanto a cualquier posible desventaja para Haas en las próximas carreras, Steiner insistió en que el equipo todavía puede extraer rendimiento de su paquete actual. Mick Schumacher, Haas VF-22, makes a pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Todos los equipos están dando pasos adelante con sus coches de 2022 a medida que aprenden más sobre ellos, y el director del equipo Haas destacó que perfeccionar la puesta a punto es tan importante como añadir nuevas piezas. "Creo que no deberíamos sufrir, de lo contrario deberíamos haber traído la actualización antes. Como he dicho antes, ha sido una decisión consciente el hacer esto. Así que creo que podemos sacar suficiente provecho de lo que tenemos". "Y de nuevo, tengo que repetirlo, no sé qué van a traer los demás. Hay grandes anuncios de grandes actualizaciones, pero no sé lo buenas que son". "No son sólo las actualizaciones, también se trata de que puedas entender mejor el coche. Especialmente este año, es difícil hacerlo con el rebote, porque con el rebote, si lo tienes, eres realmente lento". "Y luego, si lo solucionas, vas muy rápido. Pero eso no significa que sea una mejora. Tal vez sólo en tu puesta a punto puedas librarte del rebote". Steiner también confirmó que mientras los grandes equipos tienen que gestionar cuidadosamente las actualizaciones para mantenerse dentro del límite del presupuesto, en Haas es una cuestión de cuánto tiene que gastar el equipo: "¡Es el presupuesto! No es el límite presupuestario, se trata del presupuesto".