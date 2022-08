Steiner: mantener a Mazepin no hubiera hecho feliz a la gente

La invasión de Rusia sobre Ucrania cambio la situación para los deportistas rusos a nivel mundial, con varias federaciones adoptando posturas de prohibir competir a representantes de Rusia en sus campeonatos, en un movimiento que inició poco antes del arranque de la temporada 2022 de la Fórmula 1 dejando fuera de la parrilla al piloto Nikita Mazepin.

Uno de los efectos fue la caída de la carrera en Sochi del calendario y la ruptura del contrato con el país ruso de manera definitiva, con lo que, en principio, el Gran Circo no regresará a este territorio.

Además de la salida de la cita en Rusia, la parrilla sufrió modificaciones a escasos días del comienzo de la actividad oficial, y es que el equipo Haas se deshizo de su piloto Nikita Mazepin y del patrocinador principal, Uralkali, que es propiedad de su padre, Dmitry.

Esa decisión fue muy difícil de tomar, ya que la escudería estadounidense quería dar una segunda oportunidad al piloto ruso después de su pésimo debut en 2021, pero la guerra fue la gota que colmó el vaso en el conjunto de Kannapolis. Debido a que Haas no quería relacionarse con la polémica del conflicto, optaron por despedir a Mazepin y romper el contrato con Uralkali, y Kevin Magnussen ocupó su lugar.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El máximo responsable del equipo americano, Guenther Steiner, desveló que no fue una etapa sencilla, y estaban seguros por continuar con Mick Schumacher y el ruso en sus filas para 2022, pero en la pretemporada todo cambió.

El italiano admite que tuvo que pensar mucho la decisión, y que fue él quien la tomó, pero que la situación financiera no tuvo nada que ver: "Era cuestión de cómo hacerlo sin herir a nadie, causando el menor daño posible".

"Mucha gente no habría sido feliz si siguiéramos con Mazepin y hubiéramos hecho lo que hicimos", dijo a Racer el jefe de Haas. "Así que no fue una decisión fácil, pero fue algo claro sobre lo que debíamos hacer, porque por mucho que las personas implicadas no hicieran nada malo, era por el equipo".

Con pocas esperanzas, los estadounidenses afrontaron el inicio de la temporada de Fórmula 1, pero en la cita inaugural en Bahrein, Kevin Magnussen consiguió un gran resultado, un quinto puesto que era los primeros puntos de Haas desde la carrera en Imola en 2020.

