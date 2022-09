Steiner: Haas debe "tragarse la rana" tras su desastre en los pits

Tras iniciar octavo, Mick Schumacher tuvo una primera parada en boxes de ocho segundos que lo dejó fuera de la lucha por los puntos, mientras que su segunda parada también fue lenta.

Después de sobrevivir milagrosamente a un golpe contra las defensas al salirse de pista en la segunda vuelta, Kevin Magnussen también tuvo una mala parada en boxes. Los dos pilotos de Haas terminaron finalmente 13° y 15°, con Schumacher por delante.

"El gato delantero se quedó atascado, no bajó más", dijo Steiner a Motorsport.com cuando se le preguntó por el problema inicial de Schumacher. "No sé por qué. Nunca lo había oído antes. Simplemente no bajó".

"En la segunda parada, creo que sólo fue una parada lenta, nada más. En la segunda parada de Kevin hubo un problema con la pistola. La pistola se rompió. Así que hoy ha sido un desastre de parada en boxes. Tenemos que tragarnos la rana".

Steiner admitió que la secuencia de eventos fue frustrante, especialmente porque Schumacher se había clasificado tan bien.

"Estoy molesto por lo que ha pasado", dijo. "Sé que estas cosas no deberían pasar y hoy ha sucedido todo. Lo mismo con Kevin, estaba en el puesto 15 y luego se salió. Todo se va a la mierda muy rápido, ¿sabes?"

"Así que eso es lo decepcionante, diría yo. Pero en general Mick hizo un buen trabajo (en la clasificación), pero una vez que estás tan atrás es difícil recuperarse, porque estás en el medio, y todo va cuesta abajo desde allí".

"En realidad, al final salimos mejor de lo previsto, al final luchamos por ello. Y sacamos lo mejor de lo que quedaba".

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher no culpó al equipo de lo ocurrido, a pesar de su evidente deseo de aprovechar su buena posición en la parrilla.

"Sinceramente, estas cosas pasan", dijo el alemán al ser preguntado por Motorsport.com sobre la lenta primera parada. "Desgraciadamente, a veces el material no rinde como deseamos, y por desgracia probablemente nos costó algunos puntos, lo que es frustrante porque creo que teníamos un coche decente, lo suficientemente decente como para estar entre los 10 primeros".

"Obviamente, algunos coches alrededor nuestro eran un poco más rápidos, estaban gestionando los neumáticos un poco mejor. Pero no obstante, es bueno sentir que teníamos algún tipo de competencia en nosotros, en comparación con ellos. Pero es una pena que no haya sido en términos de puntos".

"De nuevo, estas cosas pasan, los errores ocurren. Por desgracia, esta vez no fue un error de nadie, sino que fue un problema que tuvimos técnicamente".

"Todo en la F1 está muy al límite y, por desgracia, a veces en una parada en boxes es donde se define".