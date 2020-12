Steiner dice que Grosjean quiere volver en el GP de Abu Dhabi

Grosjean se perderá el GP de Sakhir de este fin de semana en Bahrein mientras se recupera de las quemaduras en las manos, y su lugar en Haas lo ocupará el piloto reserva Pietro Fittipaldi.

Sin embargo, quiere volver para la última carrera de la temporada, asumiendo que obtenga autorización médica para conducir.

Además seguirá una noche más en el hospital mientras continúa su proceso de recuperación, a pesar de que el plan inicial era darle de alta el martes.

"El tema es que a Romain le gustaría hacerlo", dijo Steiner sobre la carrera final. "Hablé con él ayer al respecto. Quiere estar en Abu Dhabi. Pero le dije: 'Intenta mejorar, hablamos el domingo o el lunes y nos dices cómo te sientes, a ver si es posible'".

"Básicamente pensaremos en ello cuando llegue el momento. En este momento tenemos mucho tiempo. Pietro está aquí, Romain está aquí, solo tenemos que ver cómo se siente, así que no tengo prisa por decidir qué hacer, depende de su salud".

"Acabo de hablar con uno de sus chicos, porque antes le estuvo viendo el médico. Le hicieron algo en las quemaduras, no sé exactamente qué".

Steiner aclaró que la noche extra en el hospital no era una señal de un imprevisto ni de mayores problemas.

"Se quedará otra noche en el hospital, pero no hay nada de qué preocuparse. Simplemente dijeron que es un ambiente más seguro, principalmente debido a las quemaduras. Solo le dijeron que mejor se quedara otra noche. Pero todo va bien".

"El tipo que tiene con él me dijo que los médicos están muy contentos y que todo va como esperaban, así que no hay contratiempos ni nada por el estilo".

"Por lo tanto, quedarse una noche más no se debe a un contratiempo o a un problema, es solo que tal vez sea mejor quedarse una noche más para que la curación sea más rápida".

"No hablé con él todavía hoy, porque estaba con los médicos. Pero ayer estaba mentalmente muy estable, muy positivo. Me cuentan que hoy está de muy buen humor otra vez, porque yo siempre preguntó: '¿Está bien?".

"Sólo trata de mejorar para estar en el coche en Abu Dhabi. Ese es su objetivo. Creo que eso demuestra que quiere seguir haciéndolo".

h him yet today, because he was with the doctors. But yesterday he was mentally very stable, very good about it. The guy that is with him today, he says he's in very good spirits again, because I asked, 'Is he still good?'

"He just tries to get better to be in the car in Abu Dhabi. That is his aim. I think that shows that he wants to keep on doing it."

Steiner también confirmó que era imposible que Grosjean volviera para el GP de Sakhir de este fin de semana: "No, no pudo correr este fin de semana con las quemaduras que tiene".

Además, reveló lo que Grosjean recuerda del accidente, y señaló que el francés no se dio cuenta de que se había tocado con Daniil Kvyat.

“Recuerda cómo quería salir, o cómo salió, me lo explicó muy bien. Lo que me preguntó fue, '¿Cómo acabé ahí?' Le dije: 'Te tocaste con el coche de Kvyat, básicamente, giraste a la derecha y tocaste su rueda delantera, y eso te dio la vuelta y te mandó contra el muro".

“Me dijo: 'No vi el otro coche'. No quiero poner palabras en su boca y decir que no lo recuerda, creo que no se dio cuenta de lo que hizo. No diría que perdió el recuerdo. Creo que fue todo tan rápido que no puede recordarlo".

Cuando se le preguntó si Grosjean había visto repeticiones por televisión, Steiner dijo: "No creo que lo haya mirado mucho. No quería preguntarle específicamente, no quería ponerle en esa situación incómoda de decir sí o no".