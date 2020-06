Steiner: la F1 no debe dar marcha atrás con el ahorro

En la última entrevista de la serie #thinkingforward, donde repasamos la actualidad y el futuro del automovilismo por la pandemia de COVID-19 con numerosos líderes de la industria, el team principal de Haas F1, Guenther Steiner, dice que es esencial que la F1 siga comprometida con la reducción de gastos cuando pase la crisis económica actual.

Sugiere que las partes interesadas de la F1 no deben olvidar los retos a los que todos se han enfrentado en los últimos meses y, por lo tanto, seguir apoyando esas iniciativas para asegurar el futuro a largo plazo de todos los equipos de la parrilla.

"Nos unimos y decidimos un límite presupuestario, más bajo, lo cual es una buena iniciativa", dijo Steiner. "Decidimos muy rápidamente que usaremos el coche de este año también el próximo... y las reglas de 2022 deberían hacer que el coche sea más barato".

"Creo que ya aprendimos algunas lecciones. Ahora, debemos asegurarnos de no olvidarlo y luego, cuando lleguen buenos tiempos, no volver a discutir si eliminar el límite presupuestario".

"No creo que pase, pero tengo claro que no deberíamos hacerlo. Así es como saldremos más fuertes".

Una de las lecciones clave que Steiner dice que ha aprendido de la crisis del coronavirus es cómo los equipos y las empresas han dejado muy poco margen en tiempos de bonanza económica.

"Al final, lo que ha quedado demostrado es que, como empresas, estamos muy al límite", analizó. "Cualquier pequeño traspié nos lleva al límite, lo cual no es bueno".

"Por decirlo así, no nos queda nada de combustible de reserva en el tanque. Y no me estoy refiriendo solo al dinero, sino a todo. No estábamos pensando en que podría llegar un golpe así, simplemente íbamos hacia adelante y creyendo que todo era fácil".

Con el nuevo paquete de reglas 'New Deal' de la F1, destinado a reducir los costes e igualar la parrilla, Steiner es optimista. Cree que si bien los tres mejores equipos aún tendrán ventaja en la nueva era del reglamento a partir de 2022, no estarán totalmente fuera del alcance de los demás.

"No esperemos que en 2022 todos seamos iguales. Creo que la igualdad tardará unos años en llegar porque la ventaja que tienen los grandes equipos con sus recursos es bastante grande... Y también con el conocimiento y la experiencia que acumularon en los últimos 20 años".

"Así que creo que seguirán delante. Pero al final, creo que si haces un buen trabajo, si fabricas un coche rápido, deberías estar ahí".

"Quiero decir, tal vez no vayas a estar para ganar carreras, pero sí para luchar por podios sin necesitar que la suerte te pille en el momento justo en el lugar correcto".

Aunque el límite presupuestario apenas se notará en el gasto de Haas, Steiner cree que será un gran beneficio para toda la F1.

"La diferencia con los grandes equipos es de aproximadamente 100 o 150 millones de dólares respecto a un equipo pequeño", dijo. "En el futuro será de 20 o 30 millones. ¿No es un buen paso adelante? Yo diría que sí. Aún no se igualará, pero es una buena base. La diferencia se reducirá por cinco, lo cual es un gran logro".

La vuelta a las carreras

La temporada de F1 se reanudará en Austria el 5 de julio, y Steiner ve un importante entusiasmo en todos los equipos ante la vuelta a la acción.

Cree que el personal estará preparado para un intenso calendario que cuenta con varias rachas de tres carreras consecutivas.

"Todos estaban ansiosos por volver a trabajar porque para un competidor, que ama lo que hace, no hacer nada durante tres meses fue muy malo, no sabíamos qué iba a pasar".

"No sabíamos si la F1 iba a volver este año, así que al menos disputar de nuevo carreras es bueno. Y viendo la luz al final del túnel, estarán más motivados y creo que se quejarán mucho menos de lo que se habrían quejado hace un año".

"Se han dado cuenta de que no había salida de emergencia, no había amortiguación. Solo nos queda hacer lo que estamos haciendo: cabeza abajo y trabajar".