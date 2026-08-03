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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

Steiner elogia a Red Bull tras una importante contratación desde Mercedes

Guenther Steiner ha respaldado la llegada de Gwen Lagrue a Red Bull desde Mercedes.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha elogiado el reciente nombramiento de Gwen Lagrue por parte de Red Bull para dirigir su programa de jóvenes pilotos, sugiriendo que la medida es un gran paso para mantener la cantera establecida por Helmut Marko.

Tras la salida del veterano asesor de automovilismo Marko al final de la temporada 2025, la dirección futura del programa de jóvenes pilotos de Red Bull se había convertido en un tema de conversación dentro del paddock. Pero la escudería de Milton Keynes confirmó recientemente que había atraído a Lagrue desde Mercedes, y el francés asumirá el cargo de director del programa de jóvenes de Red Bull en 2027.

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Lagrue pasó más de una década con la escudería de Brackley, consolidándose como uno de los principales desarrolladores de talento de la F1. Durante su etapa con las Flechas de Plata, desempeñó un papel decisivo en la identificación de talentos como George Russell y el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Durante una aparición en The Red Flags Podcast, Steiner respaldó la decisión, elogiando al jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, por asegurar con éxito a Lagrue.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Me sorprendió bastante que se marche de Mercedes. Debieron de hacerle una oferta muy buena porque está muy cerca de los chicos [de allí]", dijo Steiner.

"Creo que es [excelente para] detectar talento y saber qué está pasando en todas las categorías. Gwen lleva haciéndolo más tiempo que nadie. Por lo tanto, tiene esa ventaja, y sabe lo que está buscando. Así que, desde luego, fue un fichaje muy bueno de Laurent [Mekies] llevar a Gwen allí para el futuro".

Varios pilotos de F1 han ascendido en las filas como parte del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, incluidos los tetracampeones Max Verstappen y Sebastian Vettel, los actuales pilotos de Williams Carlos Sainz y Alex Albon, el ocho veces ganador de grandes premios Daniel Ricciardo, el actual piloto de Alpine Pierre Gasly y el compañero de equipo de Verstappen, Isack Hadjar.

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