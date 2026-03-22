Guenther Steiner ha descartado las afirmaciones de que Kimi Antonelli pueda luchar por el campeonato de pilotos de Fórmula 1 en 2026.

Tras dos rondas de la temporada 2026, el piloto italiano se sitúa segundo en la clasificación, por detrás de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell. Antonelli consiguió su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de China, lo que llevó a muchos a sostener que el joven de 19 años podría pelear por el campeonato este año.

Aunque Steiner coincidió en que ese momento clave le habría dado a Antonelli "mucha confianza", argumentó que en circunstancias normales le resultaría difícil superar a Russell. Durante la clasificación del Gran Premio de China, el británico tuvo problemas.

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"Definitivamente, fue una limitación de daños", dijo Russell tras asegurarse la segunda posición en la parrilla de salida. "En Q2 el alerón delantero se rompió —estábamos tratando de entenderlo— y luego, obviamente, en Q3 salimos a pista y el coche no arrancaba, no podía cambiar de marcha".

Steiner dijo sobre la victoria de Antonelli en The Red Flags Podcast: "Creo que le da mucha confianza porque hubo una oportunidad para él, porque en circunstancias normales, en este momento, vencer a George es muy difícil.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Y creo que él es consciente de eso, no porque sea mejor piloto, sino porque George tiene mucha más experiencia. Él lo está haciendo a una edad mucho más temprana y también es muy rápido, pero en cuanto George no pudo maximizar la clasificación, él aprovechó la oportunidad y la mantuvo.

"No cometió errores. Ve eso y dice: 'En realidad, puedo hacerlo', y eso lo ayudará de cara al futuro. No hizo nada mal. Sería fácil cometer un error cuando estás en esa posición. Mantuvo la calma".

Consultado sobre si Antonelli puede luchar contra Russell por el campeonato, el ex jefe de equipo de Haas agregó: "No. A menos que ocurra algo especial, como pasó en China en la clasificación. Y lo bueno es que lo aprovechó allí, pero en circunstancias normales… creo que también es entendible por qué no.

"El chico tiene 19 años, está en su segundo año en la Fórmula 1, y George es un buen piloto. Así que no creo que pueda hacerlo este año, pero hay otras oportunidades para Kimi. Si no lo gana este año, puede ganarlo en otra ocasión porque es muy joven. Para mí, no tiene que ponerse demasiada presión para ganarlo este año. Tiene un gran futuro por delante."