Steiner culpa a la FIA del mal resultado de Magnussen en Hungría

Al comenzar la carrera desde la 13ª posición, Kevin Magnussen realizó una gran salida y consiguió situarse en la zona de puntos tras la primera vuelta.

Sin embargo, una de las placas laterales de su alerón delantero se rompió tras un pequeño contacto.

Haas pensó que no era tan grave y no lo llamó a boxes, pero la FIA mostró a Magnussen una bandera negra-naranja por la rotura del alerón delantero al considerarlo peligroso, una bandera que obliga al piloto a volver a ir a los pits.

"Hubo daños evidentes en el alerón delantero de Kevin, pero en nuestra opinión la decisión de la FIA fue completamente errónea", dijo Steiner.

"El alerón delantero era lo suficientemente seguro como para que pudiéramos continuar la carrera, pero perdimos media vuelta al entrar en boxes, lo que significaba que nuestra carrera había terminado".

Magnussen, que una vez más tuvo que entrar en boxes por una bandera negra-naranja tras el GP de Canadá, tampoco estaba contento.

"Tuvimos que entrar en boxes a causa de la bandera negro-naranja y nuestra carrera estuvo muy comprometida", dijo el danés.

"Tuve un ligero contacto con uno de los McLaren en la salida -no pude evitarlo- y no fue tan grave, así que me sorprendió que se mostrara la bandera".

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Tanto Magnussen como su compañero de equipo Mick Schumacher, que rodó fuera de los puntos, sufrieron problemas con los neumáticos en las condiciones más frías, con ambos pilotos luchando por hacer funcionar sus complicados Pirelli.

Hungría fue uno de los fines de semana más flojos del equipo esta temporada. Después de no poder clasificarse para la Q3 el sábado, el equipo tampoco pudo utilizar los neumáticos en las frías condiciones de la pista del domingo.

"Obviamente, tuvimos banderas azules todo el tiempo, así que fue muy difícil hacer funcionar los neumáticos", dijo Steiner.

"A Mick le pasó lo mismo, ya que no pudimos hacer funcionar el compuesto duro, así que terminamos donde lo pueden ver (fuera de los puntos)".

"Ha sido una carrera dura para nosotros y, por desgracia, también ha sido la última carrera antes del parón veraniego, pero estoy seguro de que nos repondremos rápidamente y volveremos a nuestra antigua forma sin estos problemas."

Haas, que llevó a Hungaroring su esperado paquete de actualizaciones, sólo pudo dar el nuevo VF-22 al mejor situado en la clasificación de pilotos, Magnussen, debido a la escasez de piezas de repuesto.

Magnussen terminó la carrera en 16º lugar - 0,3 segundos por delante de Schumacher, que condujo el antiguo Haas el sábado - mientras que Schumacher fue 14º.

