Guenther Steiner ha criticado al jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, por "autopromoción" después de que Kimi Antonelli consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China.

Después de que el piloto italiano recibiera la bandera a cuadros en el Circuito Internacional de Shanghái, Wolff intervino por radio para felicitarlo. "'Es demasiado joven. No deberíamos ponerlo en un Mercedes. Pongámoslo en un equipo más pequeño. Necesita experiencia. Miren los errores que comete.' Aquí vamos, Kimi. Victoria", dijo el jefe del equipo.

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"Oh, fue pura autopromoción", dijo Steiner en The Red Flags Podcast. "Asegurarse de que todos sepan que no hice nada mal. Y Toto no necesitaría eso. Pero creo que tiene un pequeño complejo ahí. Quiero decir, el chico ganó. No necesitás explicarlo ahora, Toto.

"Todo el mundo lo cree. Se puede ver, se puede sentir, se puede escuchar. No tenés que decírselo a todo el mundo.

"Y al final, Kimi lo hizo y no Toto. Siempre tenemos que respetar eso también".

Wolff había sido objeto de cuestionamientos cuando firmó a Antonelli para ocupar el lugar dejado por el siete veces campeón Lewis Hamilton debido a su rápido ascenso en el automovilismo, saltándose la Fórmula 3 para pasar a la Fórmula 2 en 2024, y por su edad. Pero su victoria en China ha silenciado en parte a esos críticos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Cuando las cosas van mal, hay gente que sale y dice: 'Fue una mala decisión' y 'Mercedes asumió demasiado riesgo'. Y en realidad nunca fue una crítica muy dura porque la gente reconoce el talento que tiene", dijo Wolff a los medios en China.

"Pero había muchas voces dentro y fuera del deporte que decían: 'Fue un error hacerlo'. Así que es agradable tener una pequeña revancha. Pero, obviamente, es solo una victoria.

"Y este deporte en el que vivimos es maníaco-depresivo. Hoy es genial. En dos semanas estamos en Japón, y si lo pone contra el muro, la gente dirá que es demasiado joven. Así que creo que simplemente tenemos que mantener los pies sobre la tierra."