El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha defendido que Carlos Sainz debería haber recibido una sanción más severa por su colisión con Oscar Piastri en el Gran Premio de Hungría.

Durante la carrera en el Hungaroring, Sainz chocó con McLaren de Piastri mientras le adelantaban por una vuelta. Piastri había entrado en boxes desde la cabeza de la carrera, pero Sainz no le cedió la posición cuando el piloto de McLaren se abría paso entre los rezagados. Posteriormente, los comisarios impusieron al español una penalización de cinco segundos.

La indulgencia de la sanción se atribuyó a los problemas técnicos generalizados que se produjeron durante el Gran Premio. La FIA citó un fallo en el sistema de seguimiento por GPS y un error en el software de la bandera azul como factores atenuantes.

Sin embargo, en declaraciones a el podcast "The Red Flags", Steiner rechazó el razonamiento del organismo rector e insistió en que se debería haber aplicado la sanción estándar, más severa, para sentar un precedente para los pilotos rezagados.

"Tuviera razón o no, nada habría cambiado de todos modos", afirmó Steiner, señalando que Sainz ya rodaba en la parte trasera del pelotón. "Así que hay que dejar claro que no se hace eso, independientemente de cualquier fallo de software o lo que sea. Las banderas azules están ahí. Que le pongan 10 segundos, como es habitual".

Añadió: "No intentes alegar circunstancias atenuantes. ¿A quién le importan las circunstancias atenuantes? Era claramente una bandera azul. Diez segundos es lo habitual y debería haber recibido esa sanción. De todos modos, nada habría cambiado".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Añadió: "En primer lugar, hay que asegurarse de que los sistemas funcionan. Creo que utilizan eso como [factor] atenuante porque saben que no ayudaron a la situación".

La colisión le salió cara a Piastri, ya que mermó sus opciones de victoria mientras su compañero de equipo,Lando Norris, de , se ponía en cabeza. Piastri acabó retirándose de la carrera debido a un problema con la caja de cambios.

Sainz terminó 18.º en el Gran Premio de Hungría. El piloto Williams llega al parón veraniego en 15.ª posición en el campeonato de pilotos, con seis puntos. Piastri ocupa actualmente el séptimo puesto, con 92 puntos.

La F1 volverá con el Gran Premio de los Países Bajos, que se celebrará en Zandvoort del 21 al 23 de agosto.