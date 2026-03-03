Steiner advierte por qué casi se cancela Australia y el posible escenario del calendario

Entretanto, se ha confirmado que la primera carrera de Fórmula 1 en Australia podrá celebrarse según lo previsto, a pesar del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el exdirector del equipo Haas, Günther Steiner, cree que la categoría reina ha estado a punto de ser cancelada.

"«Si la guerra hubiera estallado antes, el jueves o el viernes de la semana pasada, seguro que algo se habría atascado de camino a Australia", afirma Steiner en una entrevista con sport.de, recordando la importancia de Oriente Medio para la logística.

"La mayor parte de la carga se transporta con Qatar Airways, que tiene la flota de carga más grande del mundo, despega en Europa y luego hace una escala en Catar. En otro momento, habría sido posible que todo se quedara en Catar y que ningún coche llegara a Melbourne".

El material para el inicio de la temporada se transporta a Australia aproximadamente una semana y media antes de la carrera, por lo que la mayor parte de la carga ya estaba allí cuando Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán el sábado.

Günther Steiner: "No hay que preocuparse" por China y Japón

Por lo tanto, el único problema es el personal, que tiene que buscar rutas aéreas alternativas para llegar a tiempo a Melbourne. Al parecer, el personal de Mercedes, McLaren y Pirelli se quedó atrapado en Baréin debido a la prueba de neumáticos prevista, que se canceló a última hora tras los ataques.

"Pero el inicio de la temporada no está en absoluto en entredicho", subraya Steiner. Lo mismo ocurre con las dos próximas carreras en China y Japón, que también se celebrarán según lo previsto. "Seguro que ya se están haciendo planes para seguir adelante".

"La Fórmula 1 es buena aprovechando las oportunidades cuando se presentan. Los logísticos ya estarán buscando nuevas rutas. No hay por qué preocuparse". Aún no está claro si las carreras de Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril) podrán celebrarse.

¿Qué circuitos alternativos son posibles?

Si para entonces no hay un alto el fuego, no se podrá correr allí, afirma Steiner. "Es demasiado peligroso. Si no hay una seguridad del 100 %, la Fórmula 1 no correrá ningún riesgo. Entonces habrá que cancelar el evento deportivo".

"No se pueden arriesgar vidas solo porque nos guste ver coches de carreras", aclara el exjefe del equipo Haas. Sin embargo, no hay que renunciar por completo, ya que existen circuitos alternativos, como Estambul y Portimao, así como Imola o Mugello.

Sin embargo, es dudoso que se produzca un regreso espontáneo a Alemania, como ya ocurrió durante la pandemia del coronavirus en la temporada 2020. Pero Günther Steiner ya está convencido: "Seguro que pronto empezarán los rumores".