Domenicali responde a qué haría la F1 si Hamilton y Alonso se retiran este año
Domenicali afirma que espera que ambos veteranos sigan compitiendo, pero sostiene que la próxima generación de estrellas "acaparará la atención" rápidamente si alguno de los dos se retira.
El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha afirmado que el campeonato absorberá la retirada de Lewis Hamilton o Fernando Alonso, a pesar de que ambos son "activos muy importantes".
Cuando se le preguntó al jefe de la F1 si la serie se enfrenta a una temporada potencialmente decisiva, con una revisión del reglamento que varios pilotos ya han cuestionado y la posible retirada de dos de sus mayores estrellas en el horizonte, el directivo no dudo en contestar.
Hamilton, de 41 años y que se encamina hacia su segunda temporada con Ferrari, viene de un 2025 lleno de retos. Y Alonso, de 44 años, lo que le convierte en el más veterano de la parrilla, ha comenzado la temporada con decepción tras un difícil periodo de pruebas con Aston Martin. Su futuro en la parrilla ha sido objeto de intensas especulaciones.
"Bueno, por supuesto, si hablamos de Lewis y Fernando, son gigantes de nuestro deporte, son protagonistas muy importantes", explicó Domenicali. "Por supuesto, ambos tienen diferentes retos y oportunidades. Pero, ¿creer que pueden dejarlo este año?
Quizás, tengo algunas dudas porque son luchadores y han demostrado que, si tienen una buena combinación de coche y equipo, sin duda lucharán durante más tiempo.
Para ser sincero, no los veo retirándose. Espero tener razón, porque son un activo muy importante para la Fórmula 1. Pero, en cualquier caso, la F1 siempre ha sido emocionante".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
"Verás, cuando incorporamos a cinco chicos nuevos, fueron muy importantes para la generación más joven, los adolescentes los seguían de una forma que es interesante ver cómo está cambiando la audiencia de nuestro deporte. Por lo tanto, en primer lugar, no creo que se retiren.
En segundo lugar, espero que no se retiren y, si finalmente ocurre, cosa que no creo, creo que la nueva generación de pilotos captará la atención más rápidamente, porque hoy en día la forma de conectar es diferente".
Con el Gran Premio de Australia a la vuelta de la esquina, tras algunas quejas del paddock durante los entrenamientos, es probable que tanto los pilotos de Ferrari como los de Aston Martin se pregunten cómo funcionarán estas normas en condiciones de carrera.
