¿Será Spa tan atractivo con los F1 2026? Los pilotos dan su veredicto antes de las prácticas

La actual fórmula de la Fórmula 1, impulsada por baterías, ha cambiado el aspecto de varios circuitos y curvas emblemáticos este año, pero en ningún sitio se espera que la diferencia sea tan llamativa como en Spa-Francorchamps, uno de los favoritos de los pilotos.

A pesar de diversas medidas paliativas, como la reducción de los límites de despliegue de energía y la incorporación de zonas aerodinámicas activas adicionales, el escaso tiempo dedicado a frenar en este circuito de 7 km implica que la energía necesaria para lograr el mejor tiempo por vuelta tiene que proceder de otra parte, por lo que los coches se quedarán sin energía en muchas curvas que antes eran de infarto.

El actual campeón del mundo, Lando Norris, se mostró pesimista sobre cómo sería pilotar en uno de sus circuitos favoritos del mundo con la generación actual de monoplazas. "Sin duda, no va a ser el mismo Spa", afirmó el piloto McLaren. "Ya veremos cómo se comporta en Pouhon y en algunas de las otras curvas, pero sin duda no va a suponer el mismo reto que siempre ha supuesto".

¿Menos carreras de "yo-yo" tras un GP de Gran Bretaña "imprevisible"?

La carrera en Spa podría ser, de hecho, más sencilla que la de Silverstone, donde las numerosas rectas propiciaron una carrera de "yo-yo" y dieron lugar a una serie de vueltas iniciales frenéticas en las que los pilotos se adelantaban y se volvían a adelantar unos a otros, antes de encontrar un ritmo más estable.

"Silverstone fue simplemente aleatorio", dijo Piastri. "La concentración que se necesitaba en las primeras vueltas, simplemente para evitar chocar con los demás, era bastante extrema. Es muy complicado porque tienes que usar el botón de impulso y decidir si debes gastar la batería ahora o más tarde, en circuitos como Silverstone, donde hay cuatro o cinco rectas diferentes a lo largo de la vuelta en las que puedes utilizarlo".

El Gran Premio de Gran Bretaña de Silverstone ofreció mucha acción rueda a rueda gracias a la batería. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Spa parece que va a ser un reto más sencillo, aunque solo sea porque hay una estrategia muy clara para afrontar el largo tramo desde La Source, en la curva 1, hasta Les Combes, en la curva 5. Tras haber podido recuperar energía en las frenadas, tendrán que desplegar todo lo que tengan en la recta ascendente de Kemmel para alcanzar la velocidad máxima, antes de recurrir al "superclipping".

"Probablemente será bastante sencillo, porque de todos modos se despeja todo el pelotón desde la curva 1 hasta el final de la recta de Kemmel, a menos que quieras dejar que todos te adelanten", añadió Piastri. "Entonces es una estrategia bastante sencilla".

El sector 3 parece más complejo, ya que, aunque cuenta con varias curvas, ninguna de ellas requiere zonas de frenada significativas. Podría ofrecer a los monoplazas la oportunidad de sacrificar la otrora temida doble curva a la izquierda de Pouhon en aras de la gestión de la energía. No es precisamente una perspectiva atractiva desde el punto de vista de la conducción, pero sí ofrece opciones tácticas para la larga recta que conduce a la chicane final de "Bus Stop".

Pero hasta que los cambios en la ecuación energética para 2027 tengan un mayor impacto en la recuperación del desafío de conducción de la F1, el piloto de Haas, Oliver Bearman, afirma que circuitos como Spa y Silverstone han sido desplazados temporalmente por el Red Bull Ring o el sinuoso Hungaroring, donde los monoplazas podrán ir a toda velocidad gracias a las numerosas zonas de frenada que permiten recargar la batería.

"Desde la perspectiva de un piloto, si me hubieras preguntado el año pasado dónde preferiría correr, habría dicho que aquí. Este año te diría que probablemente en Hungría y Austria, en lugar de en Silverstone y Spa, lo cual suena una locura, pero así es", afirmó Bearman.

Pero el joven británico también considera que la F1 de 2026 le está convirtiendo en un "mejor piloto", así que, en lugar de mostrarse demasiado pesimista, está intentando centrarse en encontrar una ventaja en el rendimiento al gestionar mejor que sus rivales la normativa actual.

"La forma de abordar algunas curvas cambia, porque en algunas tienes el doble de potencia que en otras", explicó. "En algunas curvas hay que centrarse de verdad en conseguir una salida excelente. En otras, no importa tanto porque la salida es muy corta y solo dispones de 500 caballos en lugar de 1.000, por ejemplo.

"Así que es interesante y, sin duda, nos está enseñando mucho. Por mucho que nos guste quejarnos, nos está convirtiendo en mejores pilotos".

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Hamilton ofreció una opinión diferente a la de Bearman, ya que el siete veces campeón del mundo concede más importancia a la calidad de la carrera en sí que a la conducción.

"No, para mí es todo lo contrario", afirmó. "Estos son los circuitos que más me gustan, aunque seamos más lentos.

"Mónaco es un lugar impresionante, un país precioso, un circuito increíble para una vuelta de clasificación, independientemente del coche que conduzcas. Pero es la carrera menos divertida porque no se puede adelantar.

"En mi caso personal, lo que me emociona no es la clasificación, sino la carrera. Es luchar contra los demás y correr rueda a rueda, intentando superar y ser más astuto que los pilotos con los que compites. Ejercer presión, defender la posición, todo eso. Eso es lo que son las carreras, eso es lo que busco. Cuando vas a unas carreras y no puedes hacer eso, no resulta muy satisfactorio".

Con las mejoras normativas previstas para 2027, a Norris le pareció una lástima que Spa pase a ser una sede rotatoria, celebrándose una vez cada dos años, sin Gran Premio de Bélgica en 2028 ni en 2030.

"Si le preguntas a cualquier piloto, probablemente esté entre nuestros tres o cinco circuitos favoritos del calendario. Por eso, también es una pena que vaya a pasar a celebrarse cada dos años o lo que sea que vaya a ser", añadió.

"Me encanta este circuito. Creo que a todos los pilotos les encanta. Pero también nos gusta pilotar coches que no dependan únicamente de la batería. No tenemos mucho que decir al respecto, así que así son las cosas".

Información adicional de Ben Vinel