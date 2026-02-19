Ir al contenido principal

Fórmula 1

La advertencia para Hamilton: Por qué Ferrari es una "máquina de triturar" talentos

El exingeniero de Ferrari Rob Smedley advierte: la presión en Maranello puede "romper" incluso a los mejores, mientras que Lewis Hamilton aún necesita tiempo para adaptarse.

Kevin Hermann Lydia Mee
Edited:
Smedley

El antiguo ingeniero de carreras de Ferrari, Rob Smedley, ha advertido insistentemente sobre la enorme presión que se vive en el tradicional equipo de Maranello. En el podcast High Performance explica que el entorno de trabajo en Ferrari puede llevar al límite incluso a los mejores profesionales con experiencia.

"He visto a gente muy, muy buena, ingenieros realmente excelentes, que se han venido abajo", afirma Smedley. La presión es "abrumadora" y muy diferente a la que se experimenta en otros equipos.

Smedley trabajó en Ferrari desde 2004 y fue, entre otras cosas, ingeniero de carrera de Felipe Massa antes de pasar a Williams con el brasileño en 2014.

La adaptación de Hamilton lleva tiempo

Actualmente, toda la atención se centra en Lewis Hamilton, que en 2025 se trasladó a Maranello tras doce años en Mercedes. Las expectativas eran enormes, pero la primera temporada resultó más difícil de lo que muchos esperaban. Ningún podio en un Gran Premio, varios cuartos puestos, solo una victoria en la carrera sprint en China.

Para Smedley, esto no es ninguna sorpresa. "Mercedes le quedaba a Lewis como un par de zapatillas viejas", afirma. Durante años, el equipo creció a su alrededor y los procesos y estructuras se adaptaron a él.

En Ferrari, la situación es completamente diferente. Allí existe una "forma muy especial de hacer las cosas", marcada por más de 100 años de historia. "Nada está construido a tu alrededor. De repente, muchas cosas te resultan incómodas".

Un entorno de presión único

Además de las diferencias técnicas en la forma de trabajar, la filosofía de configuración y la preparación del fin de semana, se suma sobre todo la presión de las expectativas. Smedley la describe como diferente y más intensa que en cualquier otro equipo que haya conocido.

"Hay muy pocas personas en puestos directivos en Ferrari con una carrera realmente larga", afirma. La razón es la constante presión pública e interna. Cada error, ya sea estratégico u operativo, se analiza minuciosamente. "La presión crece y crece y crece".

Aunque Ferrari está mejorando en algunas áreas, sigue habiendo errores de ejecución bien documentados. Esto refuerza aún más la espiral.

Smedley no cree que Hamilton esté indefenso ante este entorno, pero nadie es invulnerable. "No creo que Lewis sea inmune a ello", afirma. Al mismo tiempo, subraya que no solo se debe centrar la atención en el piloto: "El coche también debe mejorar". 

Más de la F1:

