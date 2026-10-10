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Fórmula 1 GP de Singapur

Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026

Estos son los resultados completos (Q1, Q2 y Q3) de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fórmula 1 - GP de Singapur - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.373

S 194.118
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.054

1'31.427

0.054 S 194.003
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.123

1'31.496

0.069 S 193.857
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.189

1'31.562

0.066 S 193.717
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.339

1'31.712

0.150 S 193.401
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.374

1'31.747

0.035 S 193.327
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.487

1'31.860

0.113 S 193.089
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+0.852

1'32.225

0.365 S 192.325
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.996

1'32.369

0.144 S 192.025
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+1.408

1'32.781

0.412 S 191.172
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 19

1'31.529

S 193.787
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.110

1'31.639

0.110 S 193.555
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.366

1'31.895

0.256 S 193.015
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.424

1'31.953

0.058 S 192.894
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.550

1'32.079

0.126 S 192.630
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 16

+0.683

1'32.212

0.133 S 192.352
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.716

1'32.245

0.033 S 192.283
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.790

1'32.319

0.074 S 192.129
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.969

1'32.498

0.179 S 191.757
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.073

1'32.602

0.104 S 191.542
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+1.255

1'32.784

0.182 S 191.166
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.379

1'32.908

0.124 S 190.911
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.794

1'33.323

0.415 S 190.062
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+1.997

1'33.526

0.203 S 189.649
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+2.129

1'33.658

0.132 S 189.382
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+2.258

1'33.787

0.129 S 189.122
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 10

1'32.429

S 191.900
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.345

1'32.774

0.345 S 191.187
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

+0.346

1'32.775

0.001 S 191.185
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.456

1'32.885

0.110 S 190.958
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.647

1'33.076

0.191 S 190.566
6 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+0.718

1'33.147

0.071 S 190.421
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 10

+0.753

1'33.182

0.035 S 190.350
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.812

1'33.241

0.059 S 190.229
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+0.832

1'33.261

0.020 S 190.188
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.859

1'33.288

0.027 S 190.133
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+0.927

1'33.356

0.068 S 189.995
12 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+1.172

1'33.601

0.245 S 189.497
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+1.188

1'33.617

0.016 S 189.465
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 10

+1.345

1'33.774

0.157 S 189.148
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.374

1'33.803

0.029 S 189.089
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+1.740

1'34.169

0.366 S 188.354
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.794

1'34.223

0.054 S 188.247
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+1.860

1'34.289

0.066 S 188.115
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+2.517

1'34.946

0.657 S 186.813
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+2.694

1'35.123

0.177 S 186.465
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+3.555

1'35.984

0.861 S 184.793
22 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

S
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