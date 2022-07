Pérez, bajo investigación en la clasificación del GP de Austria

Sergio Pérez logró avanzar a la Q3 este viernes en la clasificación que se disputó en el Red Bull Ring marcando el sexto tiempo sobre el final de la Q2.

Sin embargo, a poco de iniciar la fase final de la sesión, Dirección de Carrera anunció que el piloto mexicano se encuentra bajo investigación por presuntamente haber excedido los límites de la pista en la curva 8 del trazado austriaco en su última vuelta de la segunda fase de la clasificación.

ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA: Pérez sancionado en la parrilla y pierde el 4° puesto en Austria

Pérez comenzó ese giro final de la Q2 después de ver que su registro anterior le fuera eliminado por exceder los límites en la curva final, lo cual lo dejó fuera de los diez primeros y bajo presión de avanzar en los instantes finales.

El piloto de Guadalajara marcó una vuelta de 1m05s805 en ese momento que lo colocó sexto, con margen suficiente para avanzar a la Q3.

Pérez finalmente finalizó cuarto en la sesión de clasificación, detrás de Max Verstappen, quien se quedó con la pole position, y de los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

"No fue el día que esperábamos. No me he sentido muy bien en el coche", dijo Pérez inmediatamente después de terminada la clasificación.

"Hemos tenido algunos problemas esta mañana con el suelo y en general. Creo que en general no estamos del todo bien, pero espero que podamos recuperarnos mañana para tener una buena posición desde la que empezar la carrera principal y luchar por la victoria".

En caso de ser encontrado culpable en la investigación por los límites de la pista, resta ver si Pérez recibe una sanción en la parrilla de salida de la carrera sprint, la del gran premio del domingo o una reprimenda.

Galería: Las fotos de Sergio Pérez en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 1 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 2 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 3 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 4 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 5 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 6 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 7 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 8 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 9 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 10 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 11 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 12 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 13 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 14 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 15 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 16 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 17 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 18 / 38 Foto de: Sergio Perez Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 19 / 38 Foto de: Sergio Perez Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 20 / 38 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco 21 / 38 Foto de: Sergio Perez Fernando Alonso, Alpine A522, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 22 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 23 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 24 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 25 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522 26 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, junto a Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 27 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 28 / 38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 29 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 30 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 31 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 32 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 33 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 34 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 35 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Casco de Sergio Pérez en Austria 36 / 38 Sergio Pérez, Red Bull Racing, habla con los medios de comunicación 37 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 38 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images