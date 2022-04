Pérez no se enfoca por ahora en su futuro en F1 en 2023

La Fórmula 1 lleva apenas dos carreras de la temporada 2022, pero la danza del segundo asiento de Red Bull Racing que actualmente ocupa Sergio Pérez ya comenzó, al menos entre bastidores ante las decisiones que debe tomar la escudería de Milton Keynes respecto a sus pilotos.

Sergio Pérez tiene firmado un contrato con Red Bull Racing hasta finales de esta campaña, momento en que Christian Horner, director del equipo, y Helmut Marko, asesor deportivo de la casa austriaca, decidirán si lo renuevan o dan el paso a uno de sus protegidos de AlphaTauri: Pierre Gasly o Yuki Tsunoda.

Recientemente Helmut Marko dijo a un medio asociado a Motorsport.com que están conscientes del vencimiento del contrato de Gasly para 2023 y desean conservarlo, pero esto solo lo conseguirán si le pueden ofrecer un asiento en el equipo A junto a Max Verstappen, pero también son conscientes de las ventajas que aporta Checo Pérez a lado del actual campeón del mundo.

“Actualmente tenemos contrato con Checo Pérez y tenemos que comparar el rendimiento de estos dos pilotos. Con Checo todavía tenemos hasta mediados de año", dijo el expiloto austriaco.

En charla con FOX Sports México a través de un en directo en Facebook, Sergio Pérez dijo que por ahora no está centrado en las negociaciones de su futuro y es un tema que no está en su radar de inmediato.

“Es algo que, sinceramente, llevo 12 años en la Fórmula 1, ahorita estoy muy enfocado en mi temporada. Es algo que ni siquiera he pensado. Estoy enfocado en dar los mejores resultados seguir motivando a mi equipo y sacar los mejores resultados posible. Llegará y será una platica rápida en cualquier dirección que se tome. Es algo que no he pensado”, expresó el actual competidor de Red Bull Racing.

El mexicano logró su primera pole position en el Gran Premio de Arabia Saudí y dijo que esto fue la exhibición del paso adelante dado en las sesiones de los sábados donde el año pasado parecía padecer.

Inicio Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Sin duda se ve el trabajo que hemos hecho, ese era uno de los problemas del año pasado, la clasificación. Hemos dado un brinco de calidad, pero es importante seguir progresando. Si puedo hacer la pole en este circuito (Yeda), la puedo hacer en cualquier otro”, agregó.

La pole de Pérez se convirtió en la primera de un mexicano en la Fórmula 1. Checo actualmente cuenta con dos victorias y está empatado en este departamento con Pedro Rodríguez, pero para él no importa ser nombrado el mejor representante del país en la historia.

“Sinceramente no es algo con lo que soñé o un objetivo personal, son opiniones... Para mí es importante darles el valor a todos los pilotos mexicanos. Quizás Pedro y yo somos los que más exposición hemos tenido por estar en F1”.