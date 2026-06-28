Sergio Pérez reveló un emotivo detalle en su casco de carrera para el Gran Premio de Austria: llevando una pegatina especial en homenaje a las víctimas de los devastadores terremotos de Venezuela.

Venezuela se vio azotado por dos terremotos catastróficos, de magnitud 7,2 y 7,5, en la tarde del 24 de junio. La cifra oficial de fallecidos ya ha superado los 1 400, y aún se da por desaparecidas a decenas de miles de personas.

Las Naciones Unidas confirmaron posteriormente que casi 1.500 infraestructuras resultaron dañadas por los dos terremotos. Más de 3.100 familias se han visto desplazadas y las autoridades locales han registrado más de 430 réplicas, según Sky News.

"Pensando en todos los que están en Venezuela. Manténganse fuertes», compartió Pérez en las redes sociales junto a una foto de su casco con una pegatina de Venezuela pegada en la parte delantera.

Pérez fue uno de los muchos que compartieron mensajes de homenaje y ofrecieron su apoyo a los afectados por la catástrofe natural. El Papa Leo publicó en X: "Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas venezolanos afectados por los recientes terremotos, que han causado numerosas víctimas mortales y heridos, así como daños materiales generalizados.

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"Rezando al Señor por el descanso eterno de los fallecidos, renuevo mi solidaridad espiritual con sus familias, los heridos y todos los que se han visto conmocionados por esta tragedia. También deseo expresar mi gratitud y mi ánimo a quienes trabajan generosamente en las labores de búsqueda y rescate y prestan asistencia"

Checo Pérez comenzó el Gran Premio de Austria desde la 19.ª posición de la parrilla, pero, lamentablemente, su carrera terminó en la quinta vuelta tras informar de que salía humo de la cabina. Su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, que ya había informado de que se le habían incendiado los frenos, se retiró en la misma vuelta.

El piloto mexicano ocupa actualmente el puesto 21 en el campeonato de pilotos, sin puntos.