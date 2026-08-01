Sergio Pérez desvela los detalles del puesto "más difícil" de la F1, junto a Max Verstappen

Sergio Pérez ha descrito su colaboración con el tetracampeón Max Verstappen en Red Bull como el trabajo más difícil de la Fórmula 1.

Checo Pérez pilotó para Red Bull desde 2021 hasta finales de 2024, cuando fue sustituido por Liam Lawson para la temporada 2025. Tras un año de descanso, el mexicano fichó por el nuevo equipo de F1, Cadillac, para 2026.

La escudería de Milton Keynes lleva tiempo buscando un piloto capaz de sacar el mismo rendimiento de su monoplaza que Verstappen.

Aunque Lawson ocupó el asiento en 2025, fue sustituido tras solo dos fines de semana de carrera por Yuki Tsunoda. El piloto japonés se mantuvo en el puesto hasta finales de año, cuando Isack Hadjar fichó para 2026.

Durante su participación en el podcast High Performance, Pérez reflexionó sobre sus cuatro años en el equipo. "Enfrentarse a Max en Red Bull es lo más difícil", admitió Pérez. "Enfrentarse a Max en cualquier otro equipo sería muy difícil, pero enfrentarse a él en Red Bull con su equipo, su gente, es realmente complicado."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Necesitas a los mejores en todas las áreas, y tú simplemente no los tienes, mientras que él lo tiene todo. Todas las oportunidades en ingeniería, ingeniería senior, ingeniería con experiencia, todo va para Max."

A pesar de las dificultades, Pérez insiste en que aceptó la realidad desde el principio de su etapa junto a Verstappen. "Pero ya lo sabía antes de venir. Así que pensé que podía quejarme o seguir adelante con lo que tenía, y eso fue lo que hice. Durante los cuatro años que estuve allí, mantuve el mismo equipo de ingeniería, algo de lo que me siento sumamente orgulloso."

Tras la primera mitad de la temporada con Cadillac, que se unió a la parrilla en 2026 como el undécimo equipo, Sergio Pérez ocupa el puesto 22 en el campeonato de pilotos.