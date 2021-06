Villeneuve: "El mayor problema de Red Bull es que Pérez no está en la pelea"

Sergio Pérez ya demostró en más de una ocasión esta temporada que su ritmo en carrera está a nivel de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, lo cual le valió elogios por parte de los jefes de Red Bull, Christian Horner y Helmut Marko.

Sin embargo, el déficit del piloto mexicano en clasificación lo ha hecho iniciar desde posiciones relegadas en la parrilla, algo que se hizo más evidente en las recientes carreras de España y Mónaco.

En esta última pudo avanzar gracias a una buena gestión de los neumáticos de su parte y una acertada estrategia de Red Bull. En Catalunya, sin embargo, no logró recuperarse y esto terminó por afectar las chances de victoria de Verstappen frente a Hamilton, ya que Mercedes aprovechó la ausencia de Pérez al frente para sacar una ventaja estratégica.

Para Villeneuve, campeón mundial de Fórmula 1 en 1997 y actual analista de la máxima categoría en televisión, el hecho de que "Checo" Pérez no haya conseguido aún unirse a Verstappen y los Mercedes en carrera está afectando las chances de Red Bull.

"Tienen gente increíble allí, estarán bien", dijo el canadiense sobre Red Bull en una entrevista con Motorpsort-Magazin de Alemania.

"Pero ahora el mayor problema es que Pérez no está en la lucha. Ha sido rápido, pero de alguna manera las cosas salieron mal. Como en Imola cuando se clasificó al frente. Mercedes tiene dos coches y puede utilizar a Bottas en la estrategia. Cuando tienes dos coches, es mucho más fácil acertar con la estrategia".

Preguntado si cree entonces que Bottas es el la mayor ventaja de Hamilton, Villeneuve lo ve de ese modo, aunque espera que Pérez pueda dar vuelta la situación próximamente.

"Por el momento, sí. Pero Pérez está al menos al nivel de Valtteri en cuanto a conducción. En algún momento se dará la vuelta", dijo el ex piloto de Williams y BAR, entre otros.

"Si miras a Imola, Valtteri no corrió allí. Aquí (por Mónaco), Lewis no estuvo en la carrera. Es una temporada larga. Todo va a cambiar. Pero los equipos no tienen mucho tiempo para reaccionar con cambios técnicos porque es una carrera tras otra. Eso lo complica todo. No debería haber grandes mejoras".

"Lo que vemos ahora es lo que deberíamos tener: coches que son rápidos en algunas pistas y no en otras. Eso lo confunde todo. Hay algo que será muy emocionante: dos carreras en el Red Bull Ring. Normalmente, esa no es una mala pista para Red Bull.." avisó Villeneuve.

Galería: Las mejores fotos de Sergio Pérez en el GP de Mónaco de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 1 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 2 / 49 Foto de: Erik Junius Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 3 / 49 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 4 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, pit stop 5 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 6 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 7 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 8 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 9 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, al inicio 11 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 12 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 14 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 15 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 , Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 16 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 17 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 18 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 19 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 20 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 21 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 22 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 23 / 49 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Fans watch as Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 24 / 49 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 25 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 26 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 27 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 28 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 29 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 30 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 31 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 32 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 33 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 34 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 35 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 36 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 37 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 38 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 39 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 40 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 41 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 43 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 44 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 45 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 46 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 47 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 48 / 49 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B reflejado en el visor de un bombero 49 / 49 Foto de: Erik Junius