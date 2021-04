Pérez debe cambiar su manejo para sacar el 100% del Red Bull

En Bahréin tuvo problemas con el neumático medio en la Q2 y salió 11° y luego en la carrera subió a la quinta posición después de que un problema de motor en la vuelta de formación lo obligara a salir desde el pitlane.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, sugirió que el mexicano perdió con su compañero de equipo, Max Verstappen, en un par de lugares en Sakhir en la clasificación, especialmente en la curva 1.

"Lo negativo es que pierdo tiempo en dos curvas", dijo "Checo" Pérez. "Pero aquí la forma del viento es cambiante, y dado que tienes una sola vuelta, no ha sido fácil hacer esa progresión".

"El viento es cambiante todo el tiempo, pero podemos ver que se ha hecho una progresión".

"Hay algunos problemas específicos relacionados con la forma en que estoy conduciendo el coche, tengo que ajustar mi conducción al coche".

"Primero tengo que asegurarme de que estoy conduciendo de la manera que el coche necesita ser conducido, y luego trabajar en eso. Pero me está llevando un tiempo, porque es muy diferente a lo que estoy acostumbrado".

Pérez dijo que estaba animado por su sólida actuación en la carrera al recuperarse tras iniciar desde el pitlane.

"Exactamente, eso es positivo, que el ritmo de carrera fue fuerte. Pero hay muchas cosas que todavía están haciendo clic".

"Creo que en el momento en que todo encaje, vamos a ser bastante fuertes", dijo.

"Sólo tenemos que ser sólidos, y conseguir el ritmo adecuado, y debería ser bastante bueno".

"Mi carrera no se ha asentado nunca. Me faltan vueltas, y en ese sentido siempre estás contra el tiempo. Pero me ha gustado el entendimiento con el coche, estamos empezando a sentirnos un poco más, así que en ese sentido estoy contento".

"Me ha gustado el hecho de que hayamos conseguido hacer esos kilómetros. Perder la Q3 ha retrasado mucho nuestra progresión".

"Es una pena. No he aprovechado al máximo la clasificación, pero las cosas están empezando a encajar un poco más, vuelta a vuelta. Lo más importante han sido los kilómetros que he conseguido hacer".

